Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim bugün başlıyor

Getty Images Copyright: Getty Images Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim talimatı vermişti Image caption: Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim talimatı vermişti

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde bugün 30'dan fazla temel gıda ve ihtiyaç ürününde indirim başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erddoğan geçen hafta marketlerde indirime gidilmesi talimatı vermiş, ardından 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla bazı ürünlerde indirim uygulanacağı açıklanmıştı.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak:

“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi”

Açıklamada et ürünlerinde de indirime gidilmesinin planlandığı ve bu indirimlerin ayrıca duyurulacağı bildirildi.

Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünlerdeki indirimlerin "en kısa süre içinde" yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Türkiye genelinde 1400'e yakın Tarım Kredi Kooperatifi marketi bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, zincir marketlerin de indirimli fiyat uygulamasını takip etmelerini beklediklerini belirtti.