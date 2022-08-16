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İkinci el araç düzenlemesi Resmi Gazete'de: 6 aydan önce satış yasak
İkinci el araç satışına 6 ay ve 6 bin km şartı getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle otomobil satışlarında haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda...
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Resmi gazetede yayımlandı: Tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin km sınırından önce ikinci el araç satılamayacak
İkinci el araç satışına 6 ay ve 6 bin km şartı getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle otomobil satışlarında haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Yeni düzenleme ile 2. el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin km sınırından önce araç satamayacaklar.
Yönetmelik 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olcak. Ticaret Bakanlığı bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek.