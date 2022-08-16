İkinci el araç düzenlemesi Resmi Gazete'de: 6 aydan önce satış yasak

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İkinci el araç satışına 6 ay ve 6 bin km şartı getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi . Düzenlemeyle otomobil satışlarında haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenleme ile 2. el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin km sınırından önce araç satamayacaklar.

Yönetmelik 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olcak. Ticaret Bakanlığı bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek.