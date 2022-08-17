17 Ağustos Depremi'nin 23. yılı: Hayatını kaybeden binlerce kişi anılıyor

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17 Ağustos 1999'da meydana gelen merkez üssü Gölcük olan 7,4 büyüklüğündeki deprem Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden biriydi.

Depremde hayatını kaybeden binlerce insan, depremin 23. yılında İzmir Körfezi ve çevresindeki etkinliklerle anılıyor.

Anma etkinlikleri sabaha karşı, depremin meydana geldiği 03:02 civarında başladı.

2 bin 504 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 bin 201 bina ve iş yerinin yıkıldığı Yalova'da düzenlenen etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında bulunan Deprem Anıtı'na kadar gerçekleştirilen 'sessiz yürüyüşle' başladı. Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu anıta gelen katılımcılar, deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu salonları gezdi.

İstanbul'da depremin en çok yıkıma neden olduğu ilçelerden Avcılar'da da yaşamını yitiren 247 kişi, felaketin meydana geldiği dakikalarda anıldı.

Depremin merkez üssü Gölcük'te yapılan anma törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

17 Ağustos depreminde resmi rakamlara göre 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi de yaralandı. 5 bin 840 kişi de kayboldu.