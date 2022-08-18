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Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası saat 14:00'te faiz kararını açıklayacak. Enflasyon artmaya devam ederken, piyasalar Merkez Bankası'ndan faiz artırımı beklemiyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Merkez Bankası faizde değişiklik yapacak mı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün yapacağı aylık rutin Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında, saat 14:00'te faiz kararını açıklayacak.
TCMB, 21 Temmuz'daki son toplantıda politika faizini yüzde 14'te sabit tutmuştu. Böylelikle TCMB, üst üste yedinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da faizi değiştirmemiş oldu.
Piyasalar bugünkü toplantıda da faizin sabit tutulmasını bekliyor.
TCMB daha önce Eylül 2021'de faiz indirimlerine başlamış, politika faizi 4 ayda 500 puan düşürülerek yüzde 19'dan yüzde 14'e çekilmişti.
2022 yılında ise yüzde 14'lük politika faizi değişmedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz artırımına karşı çıkıyor.
Piyasalar güne nasıl başladı?
Karar beklenirken, piyasalar güne, dünküne benzer seviyelerde başladı.
Dolar/TL kuru 17,94 seviyelerinde, Euro/TL ise 18,26 seviyelerinde seyrediyor.