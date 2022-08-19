Canlı Canlı 126 General ve Amiral ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nde general ve amirallerin atamaları yapıldı. Kararnameyle 126 general ve amiral yeni görev yerlerine atandı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.