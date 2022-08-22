Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı

Kabine 3 hafta aradan sonra bugün toplanıyor

Kabine, üç haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi olacak. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Kabine üç haftalık aranın ardından bugün toplanıyor

    Kabine, üç haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi olacak.

    Merkez Bankası’nın geçen hafta yaptığı faiz indiriminin sonuçları, konut fiyatları, enflasyonla mücadele ve fiyat artışlarına karşı alınabilecek önlemler, aranın ardından yapılacak ilk kabine toplantısında görüşülecek.

    Erdoğan’ın Ukrayna ziyareti sonrası yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında Karadeniz’de oluşturulan tahıl koridoru ve Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili gelişmelerin de gündemde olması bekleniyor.

Yukarı dön