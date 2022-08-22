Kabine 3 hafta aradan sonra bugün toplanıyor

Kabine, üç haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi olacak.

Merkez Bankası’nın geçen hafta yaptığı faiz indiriminin sonuçları, konut fiyatları, enflasyonla mücadele ve fiyat artışlarına karşı alınabilecek önlemler, aranın ardından yapılacak ilk kabine toplantısında görüşülecek.

Erdoğan’ın Ukrayna ziyareti sonrası yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında Karadeniz’de oluşturulan tahıl koridoru ve Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili gelişmelerin de gündemde olması bekleniyor.