Öğretmenler için getirilen “Kariyer Basamakları Sınavı” tartışma yarattı

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Yalova Sefine Tersanesi’nde çalışan ve 17 Ağustos’ta yüksekten düşerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki Yasin Demirdağ'ın ölümüne ilişkin açıklama yapan şirket yetkilileri, “işçinin defalarca uyarıldığını” ve “tersanede iş güvenliği konusunda tüm önlemlerin alındığını” savundu.

Demirdağ’ın ölümünün ardından sosyal medyada bir işçinin çektiği görüntüler gündem olmuş; görgü tanığı olduğu belirtilen işçiler “O gün Demirdağ’a çelik halat yerine ip halat verildiğini ve onun kopması sonucu işçinin yüksekten düşerek hayatını kaybettiğini; ardından İş Sağlığı Güvenliği (İSG) uzmanlarının hemen olay yerine gelerek Demirbağ’ın üzerindeki kopmuş halatın kalan kısmını çıkarmaya çalışarak kendisinin halat takmadığı için düştüğü izlenimi yaratmaya çalıştıklarını” öne sürdü.

İşçilerin İSG uzmanlarına izin vermediği için arbede yaşandığını söyleyen işçilerin çektiği görüntülerde de arbede yaşandığı görülüyor.

Tersaneden yapılan açıklamada “Yasin Demirdağ’a da işe girişte, gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verildiğini, kişisel koruyucu donanımlarının da eksiksiz teslim edildiği” ifade edildi:

“İSG birimi tarafından yapılan rutin kontroller çerçevesinde saat 10.55’te, Yasin Demirdağ’ın, çalışma yaptığı 3 nolu crosdeck üzerindeki korkulukların dışına çıkarak, ambar kenarında emniyet kemeri üzerinde olmasına rağmen kemerin güvenlik lanyardını (kancasını) bağlamadan çalıştığı tespit edilmiş, bunun üzerine ‘uygunsuzluk-ramak kala formu’ tutularak ve görsel kaydı da alınarak kendisi uyarılmıştır. Bu tespit bir yönüyle Yasin Demirdağ’ın emniyet kemeri kullanması gerektiğinin bilincinde olduğunu göstermektedir.”