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Öğretmenler için getirilen “Kariyer Basamakları Sınavı” tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi günü Kabine toplantısı sonrası öğretmenlerle ilgili yaptığı açıklamalar, muhalefetin tepkisine yol açtı. Kılıçdaroğlu, öğretmenlere "Bu muameleye eyvallah ederseniz ezilirsiniz. Sınava girmeyin" çağrısı yaptı. Türkiye'den gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Sefine Tersanesi’nden yüksekten düşerek ölen işçiyle ilgili açıklama
Yalova Sefine Tersanesi’nde çalışan ve 17 Ağustos’ta yüksekten düşerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki Yasin Demirdağ'ın ölümüne ilişkin açıklama yapan şirket yetkilileri, “işçinin defalarca uyarıldığını” ve “tersanede iş güvenliği konusunda tüm önlemlerin alındığını” savundu.
Demirdağ’ın ölümünün ardından sosyal medyada bir işçinin çektiği görüntüler gündem olmuş; görgü tanığı olduğu belirtilen işçiler “O gün Demirdağ’a çelik halat yerine ip halat verildiğini ve onun kopması sonucu işçinin yüksekten düşerek hayatını kaybettiğini; ardından İş Sağlığı Güvenliği (İSG) uzmanlarının hemen olay yerine gelerek Demirbağ’ın üzerindeki kopmuş halatın kalan kısmını çıkarmaya çalışarak kendisinin halat takmadığı için düştüğü izlenimi yaratmaya çalıştıklarını” öne sürdü.
İşçilerin İSG uzmanlarına izin vermediği için arbede yaşandığını söyleyen işçilerin çektiği görüntülerde de arbede yaşandığı görülüyor.
Tersaneden yapılan açıklamada “Yasin Demirdağ’a da işe girişte, gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verildiğini, kişisel koruyucu donanımlarının da eksiksiz teslim edildiği” ifade edildi:
“İSG birimi tarafından yapılan rutin kontroller çerçevesinde saat 10.55’te, Yasin Demirdağ’ın, çalışma yaptığı 3 nolu crosdeck üzerindeki korkulukların dışına çıkarak, ambar kenarında emniyet kemeri üzerinde olmasına rağmen kemerin güvenlik lanyardını (kancasını) bağlamadan çalıştığı tespit edilmiş, bunun üzerine ‘uygunsuzluk-ramak kala formu’ tutularak ve görsel kaydı da alınarak kendisi uyarılmıştır. Bu tespit bir yönüyle Yasin Demirdağ’ın emniyet kemeri kullanması gerektiğinin bilincinde olduğunu göstermektedir.”
Öğretmenler için getirilen “Kariyer Basamakları Sınavı” tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazartesi günü Kabine toplantısı sonrası öğretmenlerle ilgili yaptığı açıklamalar, muhalefetin tepkisine yol açtı.
Erdoğan, “Uzman ve başöğretmenlik kadrolarına 614 bin 446 başvuru oldu. Bu öğretmenlerimizin büyük bölümü gerekli eğitimleri tamamladılar. Yüksek lisans, doktora yapmış olan 90 bine yakın öğretmenimiz yapılacak sınavdan zaten muaf. Diğer öğretmenlerimize, sınavı boykot çağrısı yapılmasını en başta milli iradenin tecelligahı olan Meclisimize saygısızlık olarak görüyoruz. Daha önce de öğretmenler arasında ayrımcılık yaparak onlara hakaret edenlerin bu konudaki gayretlerinin ciddiye alınacak bir tarafı yoktur." dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sözlerine Twitter üzerinden yanıt verdi. Kılıçdaroğlu “Erdoğan, rencide edici sınavı kabul etmeyen öğretmenlere aba altından sopa göstermiştir. Sevgili Öğretmenler, bu ülkenin gözbebeği sizlersiniz. Korkarsanız, ezilirsiniz. Bu muameleye eyvallah ederseniz, ezilirsiniz. Son çağrım, bu sınava girmeyin” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener de yine Twitter üzerinden “Kariyer adı altında öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul edilemez. Değerli meslektaşlarım, hiç merak etmeyin. Atatürk’ümüzün büyük vizyonuyla öğretmenlerimize hak ettiği itibarı yeniden kazandırmamıza çok az kaldı." açıklaması yaptı.
Eğitim sendikalarının bir kısmı, kariyer sınavlarına “Öğretmenin özlük haklarında ekonomik kazanım getiren uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarında sınav şartı kabul edilebilir olmadığı; öğretmenlik mesleğini değersizleştirdiği” gerekçesiyle itiraz ediyor. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, 19 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kariyer Basamakları Sınavlarını boykot edeceğini açıklamış; Türk Eğitim Sen de sınava tepki olarak 1 Eylül’de öğretmenlerin meydana ineceklerini duyurmuştu.