AFAD 11 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Getty Images Copyright: Getty Images

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, altılı masanın ilk turunu tamamlamasının ardından, Salı akşamı Karar TV yayınına katıldı. Karamollaoğlu, “Ortak adayla çıkarsak seçimlerde aday kim olursa olsun yüzde 90 kazanırız. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı güçlü bir ihtimal olabilir.” dedi; seçim tarihi açıklandıktan sonra adaylarını duyuracaklarını açıkladı.

Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olma ihtimaliyle ilgili şunları söyledi:

“Şu an altılı masada bir ayrılık görünmüyor. En önemli konu cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu konuda da müşterek bir adayın belirlenmesi kararlandı. Burada çok net bir tavrımız var. Seçim tarihi ilan edildiği zaman adayı belirleyeceğiz. Bu kararda herkes ittifak etti. Tek adayla çıkılması en isabetli tavırdır. Ortak adayla çıkarsak seçimlerde aday kim olursa olsun yüzde 90 kazanırız. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı güçlü bir ihtimal olabilir. Kılıçdaroğlu da dahil altı partinin liderleri seçim tarihi ilan edildikten sonra adayımızı açıklayacağız. Şu an da böyle bir münakaşanın içine girme ihtiyacı duymuyorum.”

“Erdoğan, halkın desteğini yitirdi. Erdoğan, güçlü bir aday değil.” diyen Karamollaoğlu, “Kılıçdaroğlu'nu kendi partisi içerisindekiler aday olarak görmek istiyor. Bu normal bir şey. Ama onun adaylığı konusundaki düşüncemi söyleyemem. Bizim gündemimizde cumhurbaşkanı adayı yok.” diye konuştu.