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AFAD 11 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı
AFAD'ın Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yaptığı açıklamada; "24 Ağustos Çarşamba günü; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'da yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi. Türkiye'den gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı güçlü bir ihtimal olabilir
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, altılı masanın ilk turunu tamamlamasının ardından, Salı akşamı Karar TV yayınına katıldı. Karamollaoğlu, “Ortak adayla çıkarsak seçimlerde aday kim olursa olsun yüzde 90 kazanırız. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı güçlü bir ihtimal olabilir.” dedi; seçim tarihi açıklandıktan sonra adaylarını duyuracaklarını açıkladı.
Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olma ihtimaliyle ilgili şunları söyledi:
“Şu an altılı masada bir ayrılık görünmüyor. En önemli konu cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu konuda da müşterek bir adayın belirlenmesi kararlandı. Burada çok net bir tavrımız var. Seçim tarihi ilan edildiği zaman adayı belirleyeceğiz. Bu kararda herkes ittifak etti. Tek adayla çıkılması en isabetli tavırdır. Ortak adayla çıkarsak seçimlerde aday kim olursa olsun yüzde 90 kazanırız. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı güçlü bir ihtimal olabilir. Kılıçdaroğlu da dahil altı partinin liderleri seçim tarihi ilan edildikten sonra adayımızı açıklayacağız. Şu an da böyle bir münakaşanın içine girme ihtiyacı duymuyorum.”
“Erdoğan, halkın desteğini yitirdi. Erdoğan, güçlü bir aday değil.” diyen Karamollaoğlu, “Kılıçdaroğlu'nu kendi partisi içerisindekiler aday olarak görmek istiyor. Bu normal bir şey. Ama onun adaylığı konusundaki düşüncemi söyleyemem. Bizim gündemimizde cumhurbaşkanı adayı yok.” diye konuştu.
AFAD'dan 11 il için kuvvetli yağış uyarısı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) 11 il için bugün etkili olması beklenen kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yapılan açıklamada; "24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi:
"Bu hava tahminleri doğrultusunda; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa Valilikleri’ne meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması, teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesine yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Vatandaşlarımızın da sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz."