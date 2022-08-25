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Aile Hekimleri taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanabilecek
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik' yürürlüğe girdi. Buna göre sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin yüzde 42'si oranından teşvik ödemesi yapılacak. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Akşener: Aday olma konusunda Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere problem yok
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Çarşamba akşamı Karar TV’de katıldığı programda, son dönemde gündeme gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun altılı masanın ortak adayı olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtladı.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da Salı akşamı Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için “Güçlü bir ihtimal olabilir” demişti.
"Şöyle bir durum var fikri takip önemli. Altı genel başkanın bulunduğu masanın Cumhurbaşkanı’nı seçmesi gerektiğini söyleyen Sayın Kılıçdaroğlu. İkincisi o masanın seçeceği Cumhurbaşkanı adayının nasıl birisi olması gerektiğini de birçok defalar kamuoyuyla paylaştı.
“İyi Parti'nin Genel Başkanı olarak o özelliklerin hepsini doğru bulduğum için aynı fikirde olduğumu söyledim. Elbette aday olma konusunda bir problem yok Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere.
“Ama henüz biz adaylığa dair hiçbir şey konuşmadık. İsimler bazında hiçbir şey konuşmadık sadece ilkeler bazında konuşuyoruz.”
Aile Hekimleri taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanabilecek
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik' yürürlüğe girdi.
Çarşamba akşam geç saatlerde “Değerli aile hekimleri ve ASM çalışanları, gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz.” mesajı paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete’de kararın yayımlanmasının ardından bir paylaşım daha yaptı:
Yönetmeliğe göre, herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin yüzde 42'si oranından teşvik ödemesi yapılacak. Aile Hekimliği biriminin yaptığı günlük muayene sayısının 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10'u; 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21'i; 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31'i; 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42'si oranında teşvik ödemesi yapılacak.
Teşvik ödemesi kapsamında herhangi bir ihtar puanı almamış olan aile sağlığı çalışanlarına tavan ücretin yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Aile hekimliği biriminin yaptığı günlük muayene sayısının 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 1,5'i; 61 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 3'ü oranında teşvik ödemesi yapılacak.