Aile Hekimleri taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanabilecek

Getty Images Copyright: Getty Images

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Çarşamba akşamı Karar TV’de katıldığı programda, son dönemde gündeme gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun altılı masanın ortak adayı olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtladı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da Salı akşamı Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için “Güçlü bir ihtimal olabilir” demişti.

"Şöyle bir durum var fikri takip önemli. Altı genel başkanın bulunduğu masanın Cumhurbaşkanı’nı seçmesi gerektiğini söyleyen Sayın Kılıçdaroğlu. İkincisi o masanın seçeceği Cumhurbaşkanı adayının nasıl birisi olması gerektiğini de birçok defalar kamuoyuyla paylaştı.

“İyi Parti'nin Genel Başkanı olarak o özelliklerin hepsini doğru bulduğum için aynı fikirde olduğumu söyledim. Elbette aday olma konusunda bir problem yok Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere.

“Ama henüz biz adaylığa dair hiçbir şey konuşmadık. İsimler bazında hiçbir şey konuşmadık sadece ilkeler bazında konuşuyoruz.”