Canlı

Meteoroloji 17 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir'in batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Meteoroloji 17 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı

    İstanbul
    Copyright: Getty Images

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir'in batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

    Çanakkale ve Edirne'nin güneyinde de yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

    MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi de yaptığı açıklamada, İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların Cuma sabah saatlerinden itibaren görüleceği belirtildi.

    Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Yukarı dön