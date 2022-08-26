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Meteoroloji 17 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir'in batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Meteoroloji 17 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir'in batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Çanakkale ve Edirne'nin güneyinde de yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi de yaptığı açıklamada, İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların Cuma sabah saatlerinden itibaren görüleceği belirtildi.
Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.