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Milli Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti

Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatıyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" açıklamasını yaptı. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda...

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Canlı anlatım

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  1. Ukrayna'dan 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti

    Tahıl yüklü gemi
    Copyright: Getty Images

    Ukrayna'dan 1 Ağustos'ta başlayan tahıl sevkiyatı devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, 3 geminin daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından hareket ettiğini duyurdu.

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