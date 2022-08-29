Canlı Canlı Milli Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti

Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatıyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" açıklamasını yaptı. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda...