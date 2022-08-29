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Milli Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti
Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatıyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" açıklamasını yaptı. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda...
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Ukrayna'dan 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti
Ukrayna'dan 1 Ağustos'ta başlayan tahıl sevkiyatı devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, 3 geminin daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından hareket ettiğini duyurdu.