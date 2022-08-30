30 Ağustos
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Adana'da IŞİD operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre IŞİD bünyesinde silahlı görevlerde bulunduğu şüphesiyle yabancı uyruklu 6 kişinin yakalanması için Adana'da operasyon düzenlendi. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda...

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  1. Adana'da IŞİD operasyonunda 6 gözaltı

    Adana'da IŞİD operasyonu
    Copyright: DHA

    DHA'nın haberine göre IŞİD bünyesinde silahlı görevlerde bulunduğu şüphesiyle yabancı uyruklu 6 kişinin yakalanması için Adana'da operasyon düzenlendi.

    Habere göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen dokümanlarda IŞİD saflarında silahlı görev alıp, kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu 6 şüpheliyi tespit etmişti.

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