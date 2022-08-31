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TCMB'den zorunlu karşılıklar tebliğinde değişiklik
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bankalar için gerçek kişilerde dövizden TL'ye dönüşüm için uygulanan zorunlu karşılık sınırı, artık şirketler için de uygulanacak. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda...
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TCMB'den zorunlu karşılıklar tebliğinde değişiklik
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, yabancı para mevduat ve katılım fonundan, vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesabına dönüşüm hedef değerleri güncellendi. Daha önce sadece gerçek kişilere yönelik olan söz konusu dönüşüm hedeflerine tüzel kişiler de dahil edildi.
Tebliğ, 2 Eylül Cuma günü itibarıyla yürürlüğe girecek.