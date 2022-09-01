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Doğalgaz fiyatlarına zam: Konutta yüzde 20,4, sanayide yüzde 50,8

Doğalgaz fiyatlarına 1 Eylül 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 20,4 sanayide kullanılan doğalgazda yüzde 50,8, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 49,5 oranında artışa gidildi. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda...

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Canlı anlatım

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  1. Doğalgaz fiyatlarına zam: Konutta yüzde 20,4, sanayide yüzde 50,8

    Doğalgaz
    Copyright: Getty Images

    BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre; elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 49,5 sanayide kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 50,8 ve konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 20,4 zam yapıldı.

    Quote Message: 1 Eylül 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkânlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması maalesef zorunlu hale gelmiştir."

    Evlerde kullanılan doğalgazın fiyatı son olarak Haziran ayında yüzde 30 zamlanmıştı.

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