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Emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı
Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
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Emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı
Necip Hablemitoğlu suikastinin şüphelilerinden emekli albay Mustafa Levent Göktaş Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandı.
Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.
Levent Göktaş için Çarşamba günü Türkiye'nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı.
Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.