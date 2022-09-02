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Emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı

Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı

    Necip Hablemitoğlu suikastinin şüphelilerinden emekli albay Mustafa Levent Göktaş Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandı.

    Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.

    Levent Göktaş için Çarşamba günü Türkiye'nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı.

    Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.

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