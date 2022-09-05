Milli Savunma Bakanlığı: Irak’ta helikopter kaza kırıma uğradı, bir personel için arama sürüyor

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, dün akşam oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçın sonunda koşarak sahaya giren ve siyah-beyazlı futbolculara tekme atarak saldıran şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı ise "Oyuncumuza kimsenin el, dil uzatmasına izin vermeyiz" dedi.

Ankaragücü yönetiminin kendilerini çok iyi ağırladığını fakat bu olayın ardından Ankara Valiliği'nin Beşiktaş taraftarlarının stada alınmasına neden izin vermediğini daha iyi anladıklarını söyleyen Baltacı, "Şiddetin sahalarda olmasını hiç istemiyoruz" dedi ve ekledi:

"80 metre koşan bir seyircinin saldırmasından sonra onu tutan oyuncumuzun kırmızı kart görmesini kabul edemiyoruz.

"Hakeme de saldırabilirdi o kişi.

"Lütfen şiddetin terörize edici hale gelmesine izin vermeyelim.

"Avrupa’dan para harcayıp futbolcu getiriyoruz ama onları bu ortamda yaşatırsak futbolcu getirmemiz mümkün olur mu?"