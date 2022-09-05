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Milli Savunma Bakanlığı: Irak’ta helikopter kaza kırıma uğradı, bir personel için arama sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde, Pençe-Kilit Harekatı'nın yapıldığı bölgede bir Skorsky helikopterinin kaza kırıma uğradığını açıkladı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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TBF Koordinatörü Onan: Soyunma odasında saldırıya uğradık, kamera kayıtları gelmezse turnuvadan çekileceğiz
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye A Grubu'ndaki üçüncü maçında Tiflis'te Gürcistan'a ikinci uzatmada 88-83 yenildi. Türkiye turnuvada ilk mağlubiyetini aldı, grupta liderliğe yükselme fırsatını da kaçırmış oldu.Daha fazla bilgi
Beşiktaş İkinci Başkanı Baltacı: Oyuncumuza kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz
Ankara Emniyet Müdürlüğü, dün akşam oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçın sonunda koşarak sahaya giren ve siyah-beyazlı futbolculara tekme atarak saldıran şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı ise "Oyuncumuza kimsenin el, dil uzatmasına izin vermeyiz" dedi.
Ankaragücü yönetiminin kendilerini çok iyi ağırladığını fakat bu olayın ardından Ankara Valiliği'nin Beşiktaş taraftarlarının stada alınmasına neden izin vermediğini daha iyi anladıklarını söyleyen Baltacı, "Şiddetin sahalarda olmasını hiç istemiyoruz" dedi ve ekledi:
"80 metre koşan bir seyircinin saldırmasından sonra onu tutan oyuncumuzun kırmızı kart görmesini kabul edemiyoruz.
"Hakeme de saldırabilirdi o kişi.
"Lütfen şiddetin terörize edici hale gelmesine izin vermeyelim.
"Avrupa’dan para harcayıp futbolcu getiriyoruz ama onları bu ortamda yaşatırsak futbolcu getirmemiz mümkün olur mu?"
Milli Savunma Bakanlığı: Irak’ta helikopter kaza kırıma uğradı, bir personel için arama sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde, Pençe-Kilit Harekatı’nın yapıldığı bölgede bir Skorsky helikopterinin kaza kırıma uğradığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada dün gece 23:45 civarında gerçekleşen olayda helikopterin ikmal faaliyeti sırasında teknik bir nedenle sert iniş yapmak zorunda kaldığı, helikopterdeki sekiz personelden yedisinin kurtarıldığı, biri için ise arama faaliyetinin sürdüğü paylaşıldı.