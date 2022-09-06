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Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan’ın Türk azınlığa baskıya son vermesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun mesajına yer verdi. Dün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan’ın Türk azınlığa baskıya son vermesini bekliyoruz

    dışişleri
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    Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’nun mesajına yer verdi.

    Danışma Kurulu mesajında “İskeçe’de Müftü seçimi tarihinin açıklanmasının hemen ertesinde vatandaşı olduğumuz ülkenin devlet mekanizması bize karşı harekete geçmiştir” demişti.

    Dışişleri Bakanlığı, “Yunanistan’ın uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı göstermesini ve bu bağlamdaki baskılarını sonlandırmasını bekliyoruz” dedi.

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