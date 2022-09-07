Domates ihracatı izne bağlandı

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Ticaret Bakanlığı, bugün Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğ ile domates ihracatını izne bağladı.

Avrupa’da enerji maliyetindeki artış nedeniyle domates üretimi sekteye uğramış, bu yıl Türkiye’nin domates ihracatı artmıştı.

İki hafta önce BloombergHT’ye konuşan Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Müslüm Yanmaz, ihracat talebindeki artışla birlikte bu kış domates fiyatlarının 50 TL’ye kadar çıkacağını söylemişti:

“Avrupa’daki seralar yüksek enerji maliyeti ve doğalgaz kesintileri nedeniyle üretim yapamayacak duruma geldi.

“Bize şimdi Hollanda başta olmak üzere Avrupa’dan üreticiler geliyor ve bizimle sözleşmeli tarım yapmak istiyor

“2 ay öncesinden gelip, sözleşmeli üretim yaparak kilogramı 2 eurodan tüm sezonu kapatalım diyorlar.

“2 eurodan kapatalım demek bu domates 50-60 TL olacak demek.”

Yanmaz ihracat kanallarının kapatılması durumunda, ihracat odaklı üretim yaptıkları için dekar başına 100 bin dolar yatırım yapan seracıların zarar edeceğinden korktuklarını da eklemişti.