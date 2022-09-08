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AB, Türkiye dahil 17 ülkeyi Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine davet edecek
Avrupa Birliği, üyelerinin yanı sıra aralarında Türkiye, İngiltere, Balkan ülkeleri ve eski Sovyet ülkelerinin de yer aldığı 17 Avrupa ülkesini Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine davet edecek. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Tarkan’ın 9 Eylül’de İzmir’de konser vereceği sahne çöktü
İzmir’in 9 Eylül Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın konser vereceği alanda inşa edilmekte olan dev platform dün gece 23 civarında çöktü.
DHA’ya göre bir kişi yaralandı, ambulansla Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının durumu iyi.
Olay sırasında bölgede 40 kişinin çalışmakta olduğu, sahnenin çökmeye başladığını görünce işçilerin kaçtığı aktarıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Tarkan, Twitter hesabından yaptıkları paylaşımda olayda hayatını kaybeden kimse olmamasına sevindiklerini belirtti.
Soyer konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacaklarını söylerken Tarkan ise “Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir'e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız” dedi.
AB, Türkiye dahil 17 ülkeyi Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine davet edecek
Avrupa Birliği, üyelerinin yanı sıra aralarında Türkiye, İngiltere, Balkan ülkeleri ve eski Sovyet ülkelerinin de yer aldığı 17 Avrupa ülkesini Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine davet edecek.
Anadolu Ajansı ve Fransız ajans AFP’nin haberine göre bu toplantı 6-7 Ekim’de AB Dönem Başkanı Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi’nden hemen önce yapılacak.
Kıtada davet edilmeyen ülkeler yalnızca Rusya, Belarus ve Kazakistan oldu.
Avrupa Siyasi Topluluğu fikri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından bahar aylarında ortaya atılmıştı.
Macron, AB dışındaki kıta ülkelerinin birliğe girmesinin yıllar alacak olması nedeniyle, AB ile aynı değerleri paylaşan ülkelerle Avrupa Siyasi Topluluğu oluşturulması gerektiğini söylemişti.
Macron’a göre bu topluluk, kıta genelindeki siyasi birliği ve işbirliğini artıracak.
Zirvenin gündemi Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, enerji krizi ve ekonomi olacak.
AFP’ye göre topluluk altı ayda bir buluşacak.
Toplantıya AB dışından davet edilecek ülkelerin listesi şöyle açıklandı:
Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Norveç, Lihtenştayn, İsviçre, İngiltere, İzlanda, Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Ermenistan ve Azerbaycan.