AB, Türkiye dahil 17 ülkeyi Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine davet edecek

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İzmir’in 9 Eylül Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın konser vereceği alanda inşa edilmekte olan dev platform dün gece 23 civarında çöktü.

DHA’ya göre bir kişi yaralandı, ambulansla Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının durumu iyi.

Olay sırasında bölgede 40 kişinin çalışmakta olduğu, sahnenin çökmeye başladığını görünce işçilerin kaçtığı aktarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Tarkan, Twitter hesabından yaptıkları paylaşımda olayda hayatını kaybeden kimse olmamasına sevindiklerini belirtti.

Soyer konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacaklarını söylerken Tarkan ise “Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir'e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız” dedi.