İsrail, Ankara'ya büyükelçi olarak atayacağı isme karar verdi

Quote Message: Bütün siyasi liderler alandalar. Halkın görmek istediği kesin, kararlı, ortak bir deklarasyon ise bu yapıldı, daha güçlüsü de yapılacak. Yılbaşından önce aday ismi zikredilmez ama altyapısı kurulur. Burada en önemli şey ‘ben’ değil ‘biz’ dememiz. O masadan aday çıkması halinde partisiyle olan ilişkisini kesmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki seçim için hırslı olmayan birinin olması geçiş sürecini kolaylaştıracaktır.

Bütün siyasi liderler alandalar. Halkın görmek istediği kesin, kararlı, ortak bir deklarasyon ise bu yapıldı, daha güçlüsü de yapılacak. Yılbaşından önce aday ismi zikredilmez ama altyapısı kurulur. Burada en önemli şey ‘ben’ değil ‘biz’ dememiz. O masadan aday çıkması halinde partisiyle olan ilişkisini kesmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki seçim için hırslı olmayan birinin olması geçiş sürecini kolaylaştıracaktır.