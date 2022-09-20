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İsrail, Ankara'ya büyükelçi olarak atayacağı isme karar verdi

İsrail-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin ardından diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükselmesi için ilk adım İsrail'den geldi. İsrail, Ankara'daki maslahatgüzarı Irit Lillian'ı yeni Ankara Büyükelçisi olarak atama kararı aldı. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Davutoğlu: Yılbaşından önce aday zikretmeyiz

    Davutoğlu
    Copyright: Getty Images

    Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Habertürk'te katıldığı yayında "Muhalefeti bekleyen en büyük tehlike kolay zafer psikolojisidir. Seçim gecesine kadar neticesi belli olmayan süreçtir. Her tedbiri alacaksınız. Rehavet olsaydı köşemizde oturuyor olurduk," dedi ve 6'lı masanın ortak adayının yılbaşından önce açıklanmayacağını söyledi:

    Quote Message: Bütün siyasi liderler alandalar. Halkın görmek istediği kesin, kararlı, ortak bir deklarasyon ise bu yapıldı, daha güçlüsü de yapılacak. Yılbaşından önce aday ismi zikredilmez ama altyapısı kurulur. Burada en önemli şey ‘ben’ değil ‘biz’ dememiz. O masadan aday çıkması halinde partisiyle olan ilişkisini kesmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki seçim için hırslı olmayan birinin olması geçiş sürecini kolaylaştıracaktır.
    Quote Message: Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı meselesi veya bir başka kimsenin adaylığı masaya gelmedi. Bir fiili iklim oluşturma çabasını doğru bulmam. Böyle hassas konu varken, sürekli fiili iklim, atmosfer oluşturulurken. Biz bir kişi için, bir parti için bir araya gelmedik."

  2. İsrail, Ankara'ya büyükelçi olarak atayacağı isme karar verdi

    Irit Lillian
    Copyright: İsrail Dışişleri Bakanlığı

    İsrail-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin ardından diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükselmesi için ilk adım İsrail'den geldi. İsrail, Ankara'daki maslahatgüzarı Irit Lillian'ı yeni Ankara Büyükelçisi olarak atama kararı aldı.

    Şimdi Lillian'ın isminin İsrail hükümeti tarafından onaylanması gerekiyor. Ardından halihazırda Türkiye'de görev yapmakta olan Lillian, Cumhurbaşkanı Rceep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunacak ve göreve başlayacak.

    Türkiye'nin de Tel Aviv'e göndereceği büyükelçinin adını kısa zamanda açıklaması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçiler kararnamesinin hazır olduğunu ve çok yakında onaylanacağını söyledi.

    Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos'ta yaptıkları açıklamalarla normalleşme sürecinin tamamlanması açısından en önemli adımı atma ve dört yıl aradan sonra karşılıklı büyükelçi atama kararı aldıklarını açıklamıştı.

    Türkiye, 2018 yılının başında ABD’nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve İsrail’deki büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı sonrası İsrail büyükelçisini Ankara’ya çağırmıştı.

    2018’deki protestolar sırasında onlarca sivil Filistinlinin güvenlik güçlerince vurulması sonrası İsrail’den Ankara’daki büyükelçisini çekmesini istemişti.

    Taraflar o tarihten bu yana maslahatgüzar düzeyinde temsil ediliyor.

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