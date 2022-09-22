Marmaris'te orman yangını sürüyor, yangına ilişkin bir kişi gözaltında

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’ta olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere’nin bu ayın başında göreve başlayan yeni başbakanı Liz Truss ile ilk kez bir araya geldi.

İngiltere tarafından yapılan açıklamaya göre Truss görüşmede Ukrayna’nın Rusya’ya karşı son dönemde kaydettiği ilerlemeyi hatırlattı. Truss’ın sözcüsü, “Başbakan’ın mesajı çok açıktı, Kiev kazanabilir ve kazanacaktır, uluslararası toplum da Ukrayna’nın egemenliğini desteklemeye devam etmelidir, dedi” açıklaması yaptı.

Truss aynı zamanda Erdoğan’a Ukrayna’dan tahıl koridorları oluşturulması konusunda oynadığı rol sebebiyle tebrik etti.