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Marmaris'te orman yangını sürüyor, yangına ilişkin bir kişi gözaltında
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda Çarşamba günü çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı; müdahale sürüyor. Bölgede arıcılık yapan 85 yaşındaki bir kişi yangınla bağlantılı olarak gözaltına alındı. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Liz Truss görüştü
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’ta olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere’nin bu ayın başında göreve başlayan yeni başbakanı Liz Truss ile ilk kez bir araya geldi.
İngiltere tarafından yapılan açıklamaya göre Truss görüşmede Ukrayna’nın Rusya’ya karşı son dönemde kaydettiği ilerlemeyi hatırlattı. Truss’ın sözcüsü, “Başbakan’ın mesajı çok açıktı, Kiev kazanabilir ve kazanacaktır, uluslararası toplum da Ukrayna’nın egemenliğini desteklemeye devam etmelidir, dedi” açıklaması yaptı.
Truss aynı zamanda Erdoğan’a Ukrayna’dan tahıl koridorları oluşturulması konusunda oynadığı rol sebebiyle tebrik etti.
Marmaris'te orman yangını sürüyor
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Yalancıboğaz mevkinde ormanlık alanda dün öğlen saatlerinde başlayan yangın sürüyor.
Yangının sebebi henüz belirlenemedi ancak bölgede arıcılık 85 yaşındaki M.Y.; yangını başlattığı şüphesiyle gözaltına alındı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ''Yangınla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde M.Y. isimli şahsa ait arı kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında yanmış ateş közleri olduğu, arı kovanlarının ormana bitişik olduğu, yangının başladığı noktada herhangi bir elektrik kablosunun geçmediği belirlendi. Yapılan mülakatta yangının arı kovanlarına on metre mesafede bir anda çıktığını, rüzgarın etkisi ile bir anda hızla dağın eteklerine ulaştığını, kendisinin yakmadığını beyan etmiştir. Soruşturma işlemleri çok yönlü olarak devam etmektedir.'' ifadelerine yer verildi.
Gece saatlerinde havanın kararmasıyla havadan yapılan yangın söndürme çalışmalarına ara verildi; sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalar yeniden başladı.
AFAD Twitter hesabından “Yangın bölgesinde tüm tedbirler alınmış olup, söndürme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Çalışmalarda, 14 uçak 34 helikopter, 332 araç ve 1457 personel görev almakta olup, çevre illerden ekip ve iş makinesi takviyesi yapılmıştır. 5 personel ile 1 vatandaşımız yangından etkilenmiş olup, tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Bölgeye 1 AFAD Mobil Koordinasyon Tırı görevlendirilmiştir. Alınan tedbirler çerçevesinde şu an için yangın yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz” paylaşımı yaptı.