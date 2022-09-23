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Kaş'taki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Antalya'nın Kaş ilçesinde Perşembe günü çıkan ve bu sabah kontrol altına alındığı açıklanan yangın, soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle tekrar başladı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Gün boyu gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktaracağız.
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Adana'da IŞİD operasyonu: 7 yabancı uyruklu sanık gözaltında
Adana'da polisin IŞİD soruşturması sonucu yabancı uyruklu 7 zanlı gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre zanlıların Suriye ile Irak'ta örgüt içinde faaliyet gösterdiği ve sonrasında yasa dışı yollarda Türkiye'ye giriş yapıp, Adana'da ikamet ettiği belirlendi.
Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, operasyon için harekete geçti. Şafak vakti 7 adrese, özel harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak giren ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaş'ta yeniden başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Ova Mahallesi Çaykenarı mevkisinde kumul ağaçlandırma sahasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu değişik türlerde ağaçların bulunduğu yaklaşık 2 hektar alanda etkili olan yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Yanan alanda yürütülen soğutma çalışması sırasında bölgede yeniden alevlenme yaşandı. Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak ve bir helikopter takviye olarak bölgeye sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, yakındaki seraların bulunduğu bölgeye ulaştı. Mahalle sakinleri, araçlarını alandan çıkarmaya çalışırken jandarma ekipleri, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin bazı seralara zarar verdiği belirtiliyor.