Kaş'taki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

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Antalya'nın Kaş ilçesindeki Ova Mahallesi Çaykenarı mevkisinde kumul ağaçlandırma sahasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu değişik türlerde ağaçların bulunduğu yaklaşık 2 hektar alanda etkili olan yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yanan alanda yürütülen soğutma çalışması sırasında bölgede yeniden alevlenme yaşandı. Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak ve bir helikopter takviye olarak bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, yakındaki seraların bulunduğu bölgeye ulaştı. Mahalle sakinleri, araçlarını alandan çıkarmaya çalışırken jandarma ekipleri, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin bazı seralara zarar verdiği belirtiliyor.