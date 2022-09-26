Bolu'da 3 işçi gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı

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Bolu'nun Gerede ilçesinde, bir jelatin fabrikasında arıtma vana odasındaki vanayı kontrol için giden 3 işçi, vanadan sızan hidrojen sülfür, amonyak ve karbonmonoksit gazlarından zehirlenerek hayatını kaybetti. 1 işçinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

İşçileri bulunduğu yerden çıkaran 3 itfaiye personeli de gazdan etkilendiği için hastanede tedaviye alındı.Olay, saat 22.50 sıralarında Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir jelatin fabrikasında meydana geldi.

Gece vardiyasında çalışan işçilerden biri, fabrikanın arıtma bölümünde bulunan vananın kontrolünü yapmak için alana girdikten sonra dışarıya çıkamadı.

Durumu fark eden diğer 3 mesai arkadaşı daha arka arkaya arıtma alanına girdikten sonra çıkamadı.

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, baygın halde yerde yatan işçileri bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçilerden, Mutlu Karataş, Yasin Başyiğit ve Emrah Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Zehirlenen diğer işçi Enes Kayış ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Enes Kayış'ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, 4 işçiyi bulundukları yerden çıkaran Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli 3 itfaiye eri de, içeriye oksijen tüpleriyle girmelerine rağmen sızan gazdan etkilendi.

İtfaiye erleri Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye erlerinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.