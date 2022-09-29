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Sultanbeyli'de tencere fabrikasında çıkan yangın 13 saatte söndürüldü

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Canlı anlatım

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  1. Sultanbeyli'de tencere fabrikasında çıkan yangın 13 saatte söndürüldü

    yangın
    Copyright: DHA

    İstanbul - Sultanbeyli'de 4 katlı tencere fabrikasında çıkan yangın, söndürüldü

    İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 13 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Sultanbeyli, Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı tencere fabrikasında dün saat 17.00 sıralarında yangın çıkmış, bölgeye Yenişehir, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Tuzla olmak üzere çevre ilçelerden ve Avrupa yakasından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti.

    Yangın çalışmaların ardından 13 saat sonra söndürüldü.

    Fabrikadaki soğutma çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

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