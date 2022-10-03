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TÜİK Eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak
Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıklayacak. TÜİK Ağustos ayında enflasyonu yıllık bazda yüzde 80,21 olarak hesaplamıştı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
Türkiye'den bugün dört bakanın da bulunduğu üst düzey bir heyet Libya'ya ziyarette bulunacak.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" denidi.
Açıklamada "Ziyaret sırasında, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim iş birliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.
Eylül ayı enflasyon verileri açıklanıyor
Türkiye İstatistik Kurumu bugün Eylül ayına ait tüketici ve yurt içi üretici fiyat endekslerini açıklayacak.
Enflasyon geçen ay TÜİK verilerine göre yıllık olarak yüzde 80,21 olarak gerçekleşmişti.
Akademisyenlerden oluşan bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Ağustos ayı itibarıyla yıllık enflasyon oranını yüzde 181,37 olarak açıklamıştı.
Türkiye'de enflasyon yaz ayları başından bu yana son 24 yılın zirvesinde.
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 12'ye çekti.
Eylül ayında artan gıda fiyatları, doğalgaz ve elektrik zamlarının da etkisiyle aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 3,5 bandında artacağı tahmin ediliyor. Reuters'ın anketine göre Eylül ayı yıllık enflasyon oranının yüzde 85 civarında olması bekleniyor.