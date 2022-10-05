Erdoğan'ın 'Hak ve Özgürlükler' paketi çalışmasını duyurması bekleniyor

CHP'nin dün başörtüsü serbestliği ile ilgili olarak TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yapacağı grup konuşmasında hak ve özgürlüklerle ilgili olarak yeni bir anayasa paketi çalışması yapıldığını açıklaması bekleniyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çeliki dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır" ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, açıklamanın içeriğinin "sürpriz" olacağını yazdı: "Adı üstünde sürpriz. O nedenle AK Parti yöneticileri ser verip sır vermediler. Ama Anayasa değişikliği konusunda görüş birliğine varıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün AK Parti Grubu’nda 'Gelin Anayasa değişikliği yapalım. Başörtüsü serbestisini anayasal güvence altına alalım' diye çağrı yapacağı söyleniyor"