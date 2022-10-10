Erdoğan: Başörtüsü için yasal düzenlemeye ihtiyaç yok, anayasa değişikliği yapalım

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CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "CHP olarak bu yasanın TBMM'den çıkmaması için elimizden geleni yapacağız. TBMM İç Tüzüğü'nün bize verdiği hakları ve imkanları kullanacağız" dedi.TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Altay, "Meclis, 6'ncı yasama yılına sansür yasası ile başladı. Meclis'i açtık ve Bahçeli'nin ısrar ve tazyikiyle, gündemde bir sürü konu varken, 85 milyonun bir ton derdi varken Meclis, 2 haftadır sansür yasası için çalışıyor. Niye karşıyız bu yasaya? Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na; demokrasinin, tepki ve protesto rejimi olduğunu öğretmek zorundayız. Onlar da bunu kabul etmek zorunda. Yalan haber yapmak, halkı panik ve korkuya sevk eden haber paylaşımı yapmak, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını getiriyor. Üstelik tutuklu olarak yargılanmak zorundasın. Neye göre yalan haber? Mesela ben, '128 milyon dolar iç edildi' diye tweet atıyorum. Beyefendi bundan rahatsızsa, yalan haber olduğuna dair hakim kararı aldıracak. Erdoğan; yaptığın günahlardan, işlediğin kusurlardan dolayı basına sansür getirerek sana karşı olan herkesi cezaevine attırarak bu işten kurtulamazsın" dedi.

Meclis'in, dezenformasyon yasası ile değil; 85 milyonun derdine çare ve çözüm olacak işlerle ilgili çalışması gerektiğine değinen Altay, "4 Ekim günü emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile başlamalıydı bu Meclis. 4 Ekim'de açık tutulan engelli kadroların artması ile ilgili yasal düzenleme ile açılmalıydı bu Meclis. 3600 ile ilgili yapılan haksızlıklar var, bunun düzeltilmesi ile başlamalıydı bu Meclis" diye konuştu.