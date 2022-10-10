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Erdoğan: Başörtüsü için yasal düzenlemeye ihtiyaç yok, anayasa değişikliği yapalım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü sorununa yasal düzenleme getirme teklifiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapılacak kabine toplantısında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın AKP'nin hukukçu kurmaylarıyla yaptığı başörtüsüyle ilgili çalışmayı sunacağını söyledi. Erdoğan, bunun ardından gerekli anayasal düzenleme için teklif vereceklerini belirtti. Gelişmeler gün boyunca canlı anlatım sayfamızda.
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CHP Grup Başkanvekili Altay: Dezenformasyon Yasası'nın çıkmaması için elimizden geleni yapacağız
CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "CHP olarak bu yasanın TBMM'den çıkmaması için elimizden geleni yapacağız. TBMM İç Tüzüğü'nün bize verdiği hakları ve imkanları kullanacağız" dedi.TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Altay, "Meclis, 6'ncı yasama yılına sansür yasası ile başladı. Meclis'i açtık ve Bahçeli'nin ısrar ve tazyikiyle, gündemde bir sürü konu varken, 85 milyonun bir ton derdi varken Meclis, 2 haftadır sansür yasası için çalışıyor. Niye karşıyız bu yasaya? Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na; demokrasinin, tepki ve protesto rejimi olduğunu öğretmek zorundayız. Onlar da bunu kabul etmek zorunda. Yalan haber yapmak, halkı panik ve korkuya sevk eden haber paylaşımı yapmak, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını getiriyor. Üstelik tutuklu olarak yargılanmak zorundasın. Neye göre yalan haber? Mesela ben, '128 milyon dolar iç edildi' diye tweet atıyorum. Beyefendi bundan rahatsızsa, yalan haber olduğuna dair hakim kararı aldıracak. Erdoğan; yaptığın günahlardan, işlediğin kusurlardan dolayı basına sansür getirerek sana karşı olan herkesi cezaevine attırarak bu işten kurtulamazsın" dedi.
Meclis'in, dezenformasyon yasası ile değil; 85 milyonun derdine çare ve çözüm olacak işlerle ilgili çalışması gerektiğine değinen Altay, "4 Ekim günü emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile başlamalıydı bu Meclis. 4 Ekim'de açık tutulan engelli kadroların artması ile ilgili yasal düzenleme ile açılmalıydı bu Meclis. 3600 ile ilgili yapılan haksızlıklar var, bunun düzeltilmesi ile başlamalıydı bu Meclis" diye konuştu.
Çevre Bakanlığı'ndan 'İBB'nin bütçe tahmininin gecikmesine' yönelik açıklama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı'nın, 2 Eylül 2022'ye kadar bildirilmesi istenen; 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tahminlerini 8 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de sisteme girdiğini duyurdu.
Bakanlık, İBB'nin 2023 bütçesini yasal süre içinde ilgili makama sunmadığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 'Belediye Kanunu'nun konuyla ilgili 2 maddesine işaret edilerek, "Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61'inci maddesinin 1'inci fıkrasında, 'Belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin mali yıl ve izleyen 2 yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir' ve 62'nci maddesinin birinci fıkrasında, 'Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı, eylül ayının 1'inci gününden önce encümene sunulur ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir' hükmü bulunmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda kanuni bir zorunluluk olarak yerel yönetimlerle ilgili mali verilerin bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir" denildi.
Bu doğrultuda, bakanlıkça 8 Ağustos 2022'de yerel yönetimlere yazı gönderildiği belirtilerek, "Yerel yönetimlerin 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tahminlerini 2 Eylül 2022 tarihine kadar 'Yerel Bilgi Sistemi'ne girmeleri istenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bütçe tahminlerine ilişkin verilerini, 8 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de 'Yerel Bilgi Sistemi'ne girmiştir. Gerekli inceleme ve kontroller yapıldıktan sonra söz konusu veriler bugün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderilmiştir" açıklaması yapıldı.
Türkiye'nin EURO 2024'e katılma şansı ne?
Spor kamuoyu Türkiye'nin EURO 2024 elemeleri için iyi bir kura çektiği görüşünde.Daha fazla bilgi
HDP yürüyüşlerine polis müdahalesi: 138 kişi gözaltına alındı, Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in ayağı kırıldı
PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, 24 yıl önce bugün, yani 9 Ekim 1999 tarihinde Suriye'den sınır dışı edilmesi sebebiyle protesto yürüyüşü düzenlendi. Birçok şehirde yürüyüşlere yağılan müdahalede 138 kişi gözaltına alındı.Daha fazla bilgi
Türkiye'nin EURO 2024 elemelerindeki rakipleri belli oldu
Türkiye'nin A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde D Grubu'nda yer aldı. Milli takımın rakipleri Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya olacak.Daha fazla bilgi
Erdoğan: Başörtüsü için yasal düzenlemeye ihtiyaç yok, anayasa değişikliği yapalım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.
Yurt sorununu AKP iktidarı döneminde çözdüklerini söyleyen Erdoğan, şu an çok sayıda yurt olduğunu ancak “talep olmadığını” savundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü sorununa yasal düzenleme getirme teklifiyle ilgili de konuşan Erdoğan, bugün yapılacak kabine toplantısında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın AKP’nin hukukçu kurmaylarıyla yaptığı başörtüsüyle ilgili çalışmayı sunacağını söyledi. Bunun ardından gerekli anayasal düzenleme için teklif vereceklerini belirtti:
Antalya'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi Beşikçi mevkînde, saat 12.00 sıralarında orman yangını başladı. Yerleşim yerlerine ve seralara yakın noktada başlayıp, dağa doğru ilerleyen yangına müdahale için kara ve hava ekipleri, bölgeye yönlendirildi.
Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.
Yangına dört uçak ve dört helikopter ile havadan; sekiz arazözle de karadan işçilerle müdahale ediliyor.
HDP yürüyüşü sonrası 75 yaş üzeri 15 kişinin de bulunduğu 59 kişi gözaltında
Hatice Kamer
BBC Türkçe, Diyarbakır
1999'da PKK lideri Abdullah Öcalan'nın tutuklanmasına götüren süreci protesto etmek için “Özgürlüğe yürüyoruz” adıyla birçok ilde düzenlenen yürüyüşler, izinsiz oldukları gerekçesiyle polis müdahalesiyle sonlandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yürüyüş olaylı geçti ve polis müdahalesinde HDP Iğdır milletvekili Habip Eksik'in ayağı kırıldı.
Dün akşam açıklanan rakamlara göre İstanbul, Van, Hakkari, İzmir, Diyarbakır'da 138'i aşkın kişi gözaltına alındı.
İstanbul ve Hakkari'de gözaltına alınanlar arasında JİNNEWs ve Mezopotamya Haber Ajansı'nın dört muhabiri de yer alıyordu.
Diyarbakır haricinde gözaltına alınan kişiler serbest bırakılırken, HDP Diyarbakır il eş başkanları Zeyyat Ceylan ve Gülistan Atasoy ile birlikte parti meclis üyelerinin de olduğu 59 kişinin savcılıkta ifade vermek için beklediği belirtildi.
BBC Türkçe'ye konuşan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Eş Sözcüsü Avukat Özüm Vurgun, birçok kentte gözaltına alınanların serbest bırakıldığını ama Diyarbakır'da farklı bir durumun yaşandığını ifade etti:
''Dün geceden beri savcıyı bekliyoruz, bu gözaltılar için hâlâ bir soruşturma numarası bile verilmiş değil. Gözaltındaki 59 kişinin içinde çok sayıda hasta var. Bizim tespitlerimize göre iki epilepsi, iki KOAH, yüksek tansiyon hastası olmak üzere 75 yaş üstü en az 15 kişi var."
Avukat Özüm Vurgun, bu kişilerin 'Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinde bulunmak ve toplantı, gösteri yasasına muhalefet etmek' suçlamasıyla gözaltına alındıkları bilgisini de ekledi.
Kadıköy'deki patlamada soruşturmayı Terör Suçları Soruşturma Bürosu yürütecek
Kadıköy’de Pazar akşam saatlerinde üç katlı bir binada meydana gelen ve üç kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından yürütülen soruşturmada 'terör şüphesi' olduğu açıklandı.
Bu nedenle soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Üç katlı binanın ikinci katında patlama oldu. Patlama sonrasında binada yangın çıktı.
Olayda Özbekistan uyruklu (A.K) yaralanırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Soğutma ve arama çalışmalarında yaralı A.K'nin 68 yaşındaki babası M.K ile 10 yaşındaki kızı N.K ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi olmak üzere üç kişinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.
İzmir-Selanik arasında feribot seferleri bugün başlıyor
İzmir ile Selanik arasında Ege Denizi üzerinden yapılacak seferler için ilk feribot yerel saatle 17.00’de Selanik’ten İzmir’e doğru yola çıkacak.
Yunanistan ve Türkiye arasında feribot seferlerinin başlaması için 2016 yılında mutabakat sağlanmış; ancak süreç bir süre kesintiye uğramıştı. 7 Nisan 2022’de İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantı sonrası süreç resmiyet kazandı
Bugün yapılacak ilk seferin ardından feribot pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yerel saatle 19.00’da Selanik’ten İzmir’e; salı ve perşembe ve pazar günleri ise yerel saatle 19.00’da İzmir’den Selanik’e sefer yapacak. Seferlerin 12-13 saat sürmesi bekleniyor.
Selanik-İzmir feribotunun bilet ücreti 81 euro- 95 euro arasında değişiyor.
İmamoğlu: Patlamaların sebebi adli tespitler yapıldıktan sonra netleşecek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy'de dün akşam saatlerinde patlama olan binaya gelerek incelemelerde bulundu.
Pazar akşamı üç katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında üç kişi hayatını kaybetmiş; bir kişi yaralanmıştı.
İncelemelerinin ardından açıklama yapan İmamoğlu, "Belediye başkanımızla yerinde durumu inceledik. Hem itfaiye daire başkanımız hem de aynı dün akşam müdahaleyi yapan daire başkanımızın yanı sıra İGDAŞ'la ilgili sorumlu birimimizin yetkilisi burada. Şu an içeride adli inceleme devam ediyor. Yapılan ön incelemede, birtakım farklı görüşler ve tespitler var. Sonuçta biz buraya gelen yetkili ve adli birimlerin açıklamasını bekleyeceğiz." dedi ve ekledi:
"Ancak şunu net ifade edebiliriz. Görülen binanın sağlam kalan tek dairesinde doğal gaz aboneliği var. Ve o aboneliğin olduğu dairede de hiçbir patlama yok. Diğer patlamanın olduğu ve büyük hasar alan iki dairede de doğal gazla ilgili tesisat yok. Doğalgaz aboneliği de yok. Dolayısıyla şu an için durum böyle. Hayatını kaybedenler açısından açıkçası üzgünüz. Böyle bir olay olsun istemezdik ama içeride ne patlamalara ve yangına sebep oldu? Adli tespitler yapıldıktan açıklama dinledikten sonra netleşecek.
"Biraz acele bir açıklama yapılmış. Biz zaten sürecin farkındaydık ve o dairede gazla ilgili herhangi bir şey olmadığına vakıftık. Ona rağmen temkinli bir açıklamayla süreci takip etmeyi tercih ettik. Kurum olarak an be an Kadıköy Belediye Başkanımızla ve diğer itfaiye daire başkanımızla buradan irtibat halindeydim. Yani niye öyle bir açıklama yapıldı veya kim yaptırdı. Muhtemelen Sayın Valimiz onu irdeleyecektir. Ama şu an için adli birimler burada gerekli incelemeyi yapıyorlar."
Kadıköy'de patlama olan binada inceleme yapan itfaiye ekipleri, yaralı bir yavru kedi buldu. Vücudunda yanıklar oluşan kedi olay yerinden alınarak tedavi altına alınmak üzere veteriner ekiplerine teslim edildi.
TÜİK: Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 9,6
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Temmuz'da yüzde 10,1 olan işsizlik oranı Ağustos'ta yüzde 9,6'ya geriledi.
İşsiz sayısı da Ağustos ayında bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişiye düştü. İstihdam edilenlerin sayısı Temmuz'a göre 366 bin kişi artarak 31 milyon 14 bin kişi; istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 47,9'a çıktı. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.
Son verilerle beraber işsizlik oranı Ocak 2018'den bu yana ilk kez tek haneye gerilemiş oldu.
Türkiye’de terapi ücretleri yüksek mi? Çözüm ne olabilir?
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Kadıköy’de bir binada yaşanan patlamada üç kişi hayatını kaybetti
Kadıköy’de üç katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen patlama yüzünden yangın çıktı, üç kişi hayatını kaybetti. Bir kişi yaralandı.
DHA’nın haberine göre Pazar akşamı saat 19:00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde yaşanan patlama yüzünden İstanbul itfaiyesi olay yerine 56 personel ve 19 araç sevk etti.
Diğer iki binaya da sıçrayan yangın yarım saat içinde kontrol altına alındı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yangının doğalgaz kaynaklı olduğunu söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığı açıklamasını yaptı.
Ancak daha sonra Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İtfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeleri tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.
Binada polisin yaptığı incelemeler ise gecenin ilerleyen saatlerinde sonra erdi. Güvenlik nedeniyle kapatılan sokakta oturanlar incelemelerin bitmesi ile evlerine girebildi.