Bahçeli: Türkiye’de başörtüsü sorunu bitmiştir

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Sancar’ın konuşmasından başlıklar şöyle:

“10 Ekim’de barış özlemlerine kanlı bir gölge düşürdüler. Bizden kopardıkları 104 canı saygıyla ve minnetle anıyorum. Bu katliamı yapan ve planlayan IŞİD mensuplarına zemin oluşturanlar, yol verenler, bu katliamın yarattığı kaos ikliminden sözümona siyaseten beslenenlerin kimler olduğunu bizler biliyoruz.

"Bu politikaların hedefinin katliamları ve kanı, toplumları sindirme aracı olarak kullanmak gibi bir zihniyetin ürünü olduğunu bilelim. 10 Ekim, emek, demokrasi ve barış şiarıyla gerçekleştirilmiş bir kitlesel buluşmaydı. En temel talep barıştı. Bazıları ve bazı kesimler barış kelimesinden çok hoşlanmıyorlar. Bu iktidarın barış kelimesinden büyük nefret duyduğunu biliyoruz.

"Barış mücadelesi aynı zamanda katliam, savaş ve kan politikalarına karşı cesur bir ayağa kalkıştır, güçlü bir direniştir. Barış derken kast ettiğimizin ne olduğunu herkes iyi anlamalı. Barış talebini dile getirirken ve barış mücadelesi için buluşmayı büyütmeyi hedeflerken tam da bu kan, katliam ve faşizan rejime karşı mücadeleyi esas alıyoruz.

"Barış talebimiz o nedenle kana, katliama, zulme, zorbalığa, faşizme karşı güçlü bir direniş sembolü ve adresidir."