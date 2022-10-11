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Bahçeli: Türkiye’de başörtüsü sorunu bitmiştir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Türkiye'de başörtüsü sorunu bitmiş, mağduriyetler dönemi kapanmıştır. Kılıçdaroğlu'nun derdi başkadır" dedi. Bahçeli başörtüsü konusunda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığını, CHP'nin ise "samimiyse" gündemdeki anayasa değişiklik teklifine destek vermesi gerektiğini söyledi. Gelişmeler gün boyunca canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
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Taşçı: RTÜK'teki boş üyelik Mehmet Ali Çelebi sayesinde AKP'ye geçti
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, vekil pazarlıklarıyla boş olan RTÜK üyeliğinin Mehmet Ali Çelebi’nin Ak Parti’ye katılımıyla İyi Parti’den Ak Partiye geçtiğini belirtti.
Taşçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de 3 aydır boş olan üyelik için seçim yazısını ‘gönül rahatlığıyla’ artık TBMM’ye gönderebilir” değerlendirmesinde bulundu.
Taşcı, 30 Eylül’de AKP kontenjanından seçilen üyenin istifasıyla boşalan üyelik için yapılması gereken seçimle ilgili açıklama yapmıştı. Taşcı, şu ifadeleri kullanmıştı:
“RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AKP Kontenjanından seçilen Taha Yücel’in istifasıyla boşalan RTÜK Üyeliği İyi Partiye geçtiği için bildirim yazısını TBMM’ye göndermiyor. Oysa 1 ay içinde seçim yapılmalı. Meclisteki sandalye dağılımına göre üyelik İyi Partinin. Kara kara düşünüyorlar."
Türkiye'de polis intiharları neden yeniden gündemde, İçişleri Bakanı Soylu ne dedi?
Fundanur Öztürk
Ankara
Türkiye'de ilkbaharda 2 günde 5 polisin intihar etmesi, polislerin çalışma koşullarını yeniden gündeme getirdi. Sayısı 330 bini geçen polis memurları, meslekten kaynaklanan pek çok sorunla karşılaşıyor. BBC Türkçe'ye konuşan beş polis memurunun dile getirdiği sorunlar arasında, ayda 260 saati bulan uzun çalışma saatleri, sendikasızlık, amir tahakkümü, idarecilerin kanunsuz emirleri sebebiyle toplumda yalnızlaştırılma ve keyfi biçimde başka bir yere sürülme korkusu yer alıyor. Fundanur Öztürk'ün haberi.Daha fazla bilgi
HDP lideri Sancar: Bu iktidarın barış kelimesinden büyük nefret duyduğunu biliyoruz
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Sancar’ın konuşmasından başlıklar şöyle:
“10 Ekim’de barış özlemlerine kanlı bir gölge düşürdüler. Bizden kopardıkları 104 canı saygıyla ve minnetle anıyorum. Bu katliamı yapan ve planlayan IŞİD mensuplarına zemin oluşturanlar, yol verenler, bu katliamın yarattığı kaos ikliminden sözümona siyaseten beslenenlerin kimler olduğunu bizler biliyoruz.
"Bu politikaların hedefinin katliamları ve kanı, toplumları sindirme aracı olarak kullanmak gibi bir zihniyetin ürünü olduğunu bilelim. 10 Ekim, emek, demokrasi ve barış şiarıyla gerçekleştirilmiş bir kitlesel buluşmaydı. En temel talep barıştı. Bazıları ve bazı kesimler barış kelimesinden çok hoşlanmıyorlar. Bu iktidarın barış kelimesinden büyük nefret duyduğunu biliyoruz.
"Barış mücadelesi aynı zamanda katliam, savaş ve kan politikalarına karşı cesur bir ayağa kalkıştır, güçlü bir direniştir. Barış derken kast ettiğimizin ne olduğunu herkes iyi anlamalı. Barış talebini dile getirirken ve barış mücadelesi için buluşmayı büyütmeyi hedeflerken tam da bu kan, katliam ve faşizan rejime karşı mücadeleyi esas alıyoruz.
"Barış talebimiz o nedenle kana, katliama, zulme, zorbalığa, faşizme karşı güçlü bir direniş sembolü ve adresidir."
Mehmet Ali Çelebi, AKP’ye geçti
Ayşe Sayın
Ankara
Milletvekili seçildiği CHP’den ayrıldıktan sonra geçtiği Memleket Partisi’nden de istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katıldı.
Kararını Twitter hesabından duyuran Çelebi’nin katılımıyla AKP’nin parlamentodaki sandalye sayısı 287’ye yükseldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini partisine davet ettiğini ve yoluna “cumhur ittifakı çatısı altında, AK Parti’de devam edeceği”ni duyuran Çelebi, açıklamasında “Türk Silahlı Kuvvetleri'nin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez,” ifadelerini kullandı.
Cumhur ittifakının terörle mücadele politikalarından övgüyle söz eden Çelebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da şu sözlerle teşekkür etti:
“Vatan ve millet bütünlüğümüzü, FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, milli konuları (Mavi Vatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk milletinin sesi olarak yoluma cumhur ittifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki egemenlik mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir. Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."
Ergenekon davasından yargılandı
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde teğmenken, Ergenekon davasından 18 Eylül 2008’de tutuklanan ve 41 ay cezaevinde yatan Çelebi, 2014 yılında hakkındaki suçlamalardan beraat etti.
2018 genel seçimlerinde CHP’den İzmir Milletvekili seçilen Çelebi, Ocak 2021’de istifa ederek Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi’nin kuruluşunda yer aldı.
25 Şubat 2022’de Memleket Partisi’nden de ayrılan Çelebi, son dönemlerde AKP’nin terörle mücadele politikalarına verdiği destekle biliniyordu.
Uzun süredir kulislerde Çelebi’nin AKP’ye geçeceği konuşuluyordu.
Meksika’dan İstanbul'a gelen gemide 1,5 ton uyuşturucu tespit edildi
İstanbul'da narkotik polisi, Meksika’dan Türkiye’ye kumaş getiren gemiyle uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını tespit etti.
Şüpheliler iki aylık takibin ardından Ambarlı Limanı’nda yakalandı.
Kumaş içerisinde gizlenmiş 1,5 ton marihuana ele geçiren polis, beş şüpheliyi gözaltına aldı.
DHA'nın haberine göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ay önce Meksika’dan Türkiye’ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceğini belirledi.
Ekipler bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinler ve yürütülen soruşturma ile birlikte şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı.
İki ay devam eden çalışmaların ardından şüphelilerin bir gemiyle Türkiye’ye kumaş getireceği belirlendi.
Meksika limanından çıkan gemiyi takibe başlayan narkotik polisi, Beylikdüzü’ndeki Ambarlı Limanı’na demir atan şüpheli gemiye operasyon düzenledi.
Operasyonda kumaş topları içerisinde zulalanmış vaziyette 1 ton 580 kilo 640 gram marihuana ele geçirildi.
Polis beş şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Güney Amerika’daki uyuşturucu kartellerinin Türkiye ayağını yürüttüğü değerlendiriliyor.
MHP lideri Bahçeli: Türkiye’de başörtüsü sorunu bitmiştir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli’nin konuşmasından başlıklar şöyle:
"CHP Genel Başkanı, 'Türkiye’yi barıştıracağım' diyor. Helalleşme çağrısı yaparak geleceği kurtarmaya çalıştığından bahşediyor. Barışmak için küslüğün olması gerekmiyor mu? Küslük nerededir, birbirine küsenler kimlerdir? Kılıçdaroğlu’nun gördüğü bizim göremediğimiz bu küsler nereye saklanmışlardır?
"Türkiye barış ve huzurun, sevgi ve saygının gıpta edilen ülkesidir. Üzerinde yaşadığımız topraklarda bin yıldır kardeşlik hüküm sürmektedir. Türkiye küs değildir. Tam tersini iddia eden Kılıçdaroğlu ve çıkarcı ortakları kündeye gelmiş, müfteriler koalisyonudur. Kılıçdaroğlu’na tavsiye ediyorum, diken olup ayağa batıncaya kadar gül ol da yakaya takıl.
"Türkiye’de başörtüsü sorunu bitmiş, mağduriyetler dönemi kapanmıştır. Kılıçdaroğlu’nun derdi başkadır.
"CHP’nin geçen hafta hazırlayıp TBMM’ye vermiş olduğu kanun teklifi samimiyetsiz, tutarsız, içerik itibariyle de baştan savmadır. Kaldı ki yeni bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç da yoktur.
"Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi şayet samimi ise, mazilerindeki ayıplı sayfalardan nedamet duyuyorlarsa buyursunlar gündemdeki anayasa değişiklik teklifine destek versinler."
İçişleri Bakanı Soylu: Kadıköy patlamasında terör bağlantısı göremedik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kadıköy'de bir evde gerçekleşen patlamaya ilişkin olarak "Yaptığımız çalışmalarda bir terör bağlantısı şu an göremedik," açıklamasında bulundu.
Soruşturmanın halen yürütüldüğünü söyleyen Soylu, yaklaşık 30 kişinin ifadesinin alındığını belirtti.
Soylu, "Patlamaların ardı ardına üç defa söyleniyor olmasının nedeni hem normal tüp hem de oksijen tüpü patlamış," diye konuştu.
İçişleri Bakanı Soylu şu ifadeleri kullandı:
"Diyarbakır'daydım, patlamadan sonra bilgi aldık. İstanbul itfaiyesi, patlamanın nereden kaynaklanabileceğini değerlendirirken ilk bilgilere göre sayın valimize 'Doğal gaz patlaması olabilir' dedi. Vali bey de olay yerinden böyle bir bilgi paylaştı. Daha sonra binanın içine girilince bir değerlendirme yaptılar. Doğal gazdan olamayabileceği konusu ortaya çıktı. İlk önce 1 yaralı var dendi, sonra 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 2'si Özbek, birisi 8 yaşında. ‘Özbekler orada bomba imha ediyorlardı’ dendi. Hemen bomba iddiaları ortaya çıktı, Allah'tan korkuları yok. 8 yaşında bir çocuk ile 70 yaşındaki dedesi bomba imal ediyordu. İlk paylaşımların önemli bir bölümü yüzde 30'u FETÖ'nün, terör örgütünün bot hesapları. Hemen FETÖ'nün bot hesapları devreye giriyor ve hemen psikolojik harekat başlatıyorlar."
Motorine bir zam daha: Litre fiyatı 28 lirayı geçti
Motorine bir hafta içinde dördüncü kez zam yapıldı.
Motorinin litre fiyatına son olarak bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,38 lira zam yapıldı. Böylece motorinde fiyatlar İstanbul'da ortalama 28,53 lira, Ankara'da 28,66 lira, İzmir'de ise 28,68 liraya yükseldi.
Benzin fiyatlarıysa litre başına 20,6 lirada kaldı.
Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 lira; motorininse 12,76 lira düzeyindeydi.
Hükümet esnafa yönelik yeni bir kredi paketi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından esnafa kredi kolaylığı sağlayacak yeni bir paket açıkladı. Hem Halkbank üzerinden esnafa avantajlı koşullarda kredi verilecek hem de Halbank'ta borcu olan esnafa geri ödemede kolaylık sağlanacak.Daha fazla bilgi
Kılıçdaroğlu, ABD gezisinin ilk durak olduğunu söyledi: “Çalışmalar bitince yapısal reçeteyi açıklayacağım”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD gezisine devam ediyor.
CHP’nin Twitter hesabından konuşan Kılıçdaroğlu, “ABD’de hiçbir siyasi görüşme istemedim. Siyasetin girdaplarından tümüyle çıkıp dünyanın en parlak beyinleri ile görüşmeye geldim. Bu yolculuk sadece bir ilk durak. Bu çalışmalar bitince yapısal reçeteyi tüm Türkiye’ye açıklayacağım” dedi.
Kılıçdaroğlu ayrıca Halk TV’nin ana haber bültenine ABD’den katılarak, "Yeni bir ekonomik ve siyasal vizyona ihtiyacımız var" dedi.