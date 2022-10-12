Osmaniye’deki 5,1 büyüklüğündeki depremde bir evin duvarları çatladı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde saat 18:48'de Richter ölçeğine göre 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA’nın haberine göre yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre il ve ilçelerden hissedildi.

Depremin hemen ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." Açıklamasında bulundu.

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut, ise nöbetçi ekiplerin görevlendirildiğini duyurdu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte bir olumsuzluğun meydana gelmediğini belirterek, "Sadece Düziçi ilçemizin Çerçioğlu köyünde bir evimizin duvarlarında çatlaklar oluşmuş. Oraya da gerekli müdahaleyi yaptık. Arkadaşlarımız, ekiplerimiz şimdi oradalar. Kent merkezinde şu ana kadar bir olumsuzluk yok" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Şu an itibarıyla 6 vatandaşımızın olaydan psikolojik olarak etkilenmesi dışında bir sağlık sorunu yaşanmadığı tespit edilmiştir" ifadesine yer verdi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde saat 18:48'de Richter ölçeğine göre 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililerin verdiği bilgilere göre kent merkezinde olumsuz bir durum yaşanmazken bir köyde bir evin duvarları çatladı, altı kişi ise psikolojik olarak etkilendi. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.