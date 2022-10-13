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Erdoğan: Küresel güvenlik mimarisinin daha adaletli bir anlayışla şekillendirilmesi gerek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği Konferansı'nda konuştu. Konuşmasında güvenlik, ekonomi ve çevre gibi konulara değinen Erdoğan, "Küresel güvenlik mimarisinin daha adaletli bir anlayışla şekillendirilmesi gerek" dedi. Gelişmeler gün boyunca canlı anlatım sayfamızda.
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Erdoğan: Küresel güvenlik mimarisinin daha adaletli bir anlayışla şekillendirilmesi gerek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asya'da İşbirliği Konferansı'nda konuştu.
Konuşmasında güvenlik, ekonomi ve çevre gibi konulara değinen Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
Nebati, ABD’de yatırımcılarla görüştü: “Türkiye'ye artan ilgilerini görmek memnun etti”
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak için ABD'ye gitti.
J.P. Morgan tarafından düzenlenen Yatırımcı Semineri'nde yatırımcılarla görüşen Nebati, "Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini ele aldığımız toplantıda, yatırımcıların, Türkiye'ye olan ilgisinin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti" değerlendirmesinde bulundu.