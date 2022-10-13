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Erdoğan: Küresel güvenlik mimarisinin daha adaletli bir anlayışla şekillendirilmesi gerek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği Konferansı'nda konuştu. Konuşmasında güvenlik, ekonomi ve çevre gibi konulara değinen Erdoğan, "Küresel güvenlik mimarisinin daha adaletli bir anlayışla şekillendirilmesi gerek" dedi. Gelişmeler gün boyunca canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Erdoğan: Küresel güvenlik mimarisinin daha adaletli bir anlayışla şekillendirilmesi gerek

    Erdoğan
    Copyright: Getty Images

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asya'da İşbirliği Konferansı'nda konuştu.

    Konuşmasında güvenlik, ekonomi ve çevre gibi konulara değinen Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

    Quote Message: İnsani yardımlarımızı 2021 yılında 121 ülkeye ulaştırdık, 3.1 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere 4 milyon kişiye ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz.
    Quote Message: Küresel güvenlik mimarisinin daha adaletli, hakkaniyetli, temsil kabiliyeti yüksek yeni bir anlayışla şekillendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.
    Quote Message: Rusya-Ukrayna savaşında hedefimiz sahadaki zorluklara rağmen yakalanan ivmenin devam ettirilerek bir an önce akan kanın durmasını sağlamaktır. Adil bir barışın diplomasi yoluyla sağlanabileceğini hep söylüyorum. Savaşın etkilerinin giderilmesi için sarf ettiğimiz yoğun çabalar da tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Geçen ay gerçekleştirilen esir takası bu yönde kaydedilmiş somut bir başarıdır.
    Quote Message: Sürdürülebilir enerji konusu tüm dünyada yine gündemin üst sıralarına yerleşmiştir. Eşim Emine Erdoğan ile birlikte Sayın Guterres tarafından Eylül ayında imzalanan küresel atık yönetimi konusundaki niyet beyanı adeta bir yol haritası niteliği taşımaktadır.

  2. Nebati, ABD’de yatırımcılarla görüştü: “Türkiye'ye artan ilgilerini görmek memnun etti”

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak için ABD'ye gitti.

    J.P. Morgan tarafından düzenlenen Yatırımcı Semineri'nde yatırımcılarla görüşen Nebati, "Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini ele aldığımız toplantıda, yatırımcıların, Türkiye'ye olan ilgisinin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti" değerlendirmesinde bulundu.

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