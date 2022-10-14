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Muhalefetin “sansür yasası” dediği teklifin kabulüne gazetecilerden tepki
Muhalefetin ve basın meslek örgütlerinin “sansür yasası” olarak nitelendirdiği Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Teklifin yasalaşmasına gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Gün boyunca gelişmeler canlı anlatım sayfamızda...
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani bugün Türkiye'ye geliyor
Cumhubaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere bugün İstanbul'a geliyor.
Stratejik Komite Toplantısı'nda, Türkiye-Katar ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması ve ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımların konuşulması planlanıyor.
Görüşmelerde, Türkiye'nin stratejik ortağı Katar'la ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
Tarım Kredi Kooperatifleri ürünleri bakkallarda da satılacak
Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kurumun ürünlerinin bakkalarda da satılacağını açıkladı.
Basın toplantısı yapan Aydın, ağustos ayında yapılan indirimlerin bekleneni verememesi konusundaki eleştirilere operasyonel sıkıntıların yol açtığını savundu.
Muhalefetin “sansür yasası” dediği teklifin kabulüne gazeteciler ve sosyal medya tepki gösterdi
İktidarın “dezenformasyonla mücadele” gerekçesiylehazırladığı, muhalefetin ve basın meslek örgütlerinin “sansür yasası” olarak nitelendirdiği Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.
Kanun teklifi, muhalefetin protestolarına rağmen kabul edildi.
Teklifin 29. maddesine göre “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna” bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasının öngörülmesi teklife karşı çıkılmasının en büyük gerekçelerinden birini oluşturuyordu.
Bu teklifin dün kabul edilmesine sosyal medya kullanıcıları ve gazetecilerden tepki geldi.
Sosyal medyada #SusmakYok ve #BuSansürHepimize etiketleri trendler arasına girdi.