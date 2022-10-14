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Muhalefetin “sansür yasası” dediği teklifin kabulüne gazetecilerden tepki

Muhalefetin ve basın meslek örgütlerinin “sansür yasası” olarak nitelendirdiği Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Teklifin yasalaşmasına gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Gün boyunca gelişmeler canlı anlatım sayfamızda...

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Canlı anlatım

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  1. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani bugün Türkiye'ye geliyor

    katar emiri erdogan ile
    Copyright: Getty Images

    Cumhubaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere bugün İstanbul'a geliyor.

    Stratejik Komite Toplantısı'nda, Türkiye-Katar ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması ve ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımların konuşulması planlanıyor.

    Görüşmelerde, Türkiye'nin stratejik ortağı Katar'la ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

  2. Tarım Kredi Kooperatifleri ürünleri bakkallarda da satılacak

    Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kurumun ürünlerinin bakkalarda da satılacağını açıkladı.

    Basın toplantısı yapan Aydın, ağustos ayında yapılan indirimlerin bekleneni verememesi konusundaki eleştirilere operasyonel sıkıntıların yol açtığını savundu.

    Quote Message: İnsan kaynağı ve depolar ile ilgili sıkıntılar yaşadık. Aksamalar oldu. Malı bittiği halde talep etmeyen market, malı olup da göndermeyen depocu da oldu. Çok aksaklık yaşadık. Depo olmadan bu işin olmadığını gördük. Ben de depoda varken markette olmadığını gördüm ama bu durumu hızlıca toparlıyoruz.
    Quote Message: Halihazırda marketlerimizde satılan 1.600 ürünün 600’den fazlasını kendimiz üretiyoruz. Bunların içinde 200-250 üründe ciddi anlamda alt fiyat uyguluyoruz. O dönem haksız karşılaştırmalar yapıldı. Bizim üst kalite ürünümüz ile başka bir marka ürünün alt kalite ürünü kıyaslandı.
    Quote Message: Mahalle bakkalları, kendi ürünlerini satarken yanına biz de kendi ürünlerimizi koyacağız. Bakkal raflarında gıda ürünleri, temizlik ürünleri yer alacak. Üstünde Tarım Kredi etiketi olacak, fiyatlar kooperatif marketlerle aynı standartta olacak. Yani bu bakkallar bizim bayimiz olacak.
    Quote Message: Bayilik vereceğimiz bakkallarda aradığımız özellikler olacak. Belirli zaman bu işi yapmış olmalarına ve kredibilitesine bakacağız. Bu şekilde bin tane bayilik planlıyoruz. Ankara, Mersin, Antalya, Konya, Adana pilot olarak seçtiğimiz öncelikli şehirler arasında yer alıyor.
    Quote Message: Yıl sonunda satış noktası sayısını bin 863’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu bizim kuruluş yılımız aynı zamanda. Geçen yıl 5,2 milyar TL olan ciromuzun bu yıl 12,3 milyar TL’ye çıkmasını bekliyoruz. Çalışan sayısında da yıl sonunda 10 binli rakamlara geliriz. from Hüseyin Aydın Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü
    Hüseyin AydınTarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü
    Tarım Kredi Kooperatifleri ürünleri bakkallarda da satılacak
    Copyright: Tarım Kredi Kooperatifleri

  3. Muhalefetin “sansür yasası” dediği teklifin kabulüne gazeteciler ve sosyal medya tepki gösterdi

    İktidarın “dezenformasyonla mücadele” gerekçesiylehazırladığı, muhalefetin ve basın meslek örgütlerinin “sansür yasası” olarak nitelendirdiği Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

    Kanun teklifi, muhalefetin protestolarına rağmen kabul edildi.

    Teklifin 29. maddesine göre “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna” bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasının öngörülmesi teklife karşı çıkılmasının en büyük gerekçelerinden birini oluşturuyordu.

    Bu teklifin dün kabul edilmesine sosyal medya kullanıcıları ve gazetecilerden tepki geldi.

    Sosyal medyada #SusmakYok ve #BuSansürHepimize etiketleri trendler arasına girdi.

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