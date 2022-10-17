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Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları İstanbul’da olağanüstü toplanacak

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı bugün İstanbul'da düzenlenecek. Türkiye'den gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları İstanbul’da olağanüstü toplanacak

    türk devletleri
    Copyright: Getty Images

    Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı bugün İstanbul’da düzenlenecek.

    Zirvede 11 Kasım’da Özbekistan’ın Semerkant kentinde yapılacak TDT Zirvesi’nin yanı sıra gündeme dair bazı konuların görüşülmesi bekleniyor.

    TSİ 10.00’da başlaması beklenen toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir basın toplantısı düzenleyecek.

    TDT’ye Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan üye. Türkmenistan ve Macaristan ise gözlemci statüsünde bulunuyor.

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