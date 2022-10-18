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Dezenformasyon Yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

AKP ve MHP'nin "dezenformasyonla mücadele" gerekçesiyle hazırladığı, muhalefetin ve basın meslek örgütlerinin "sansür yasası" olarak nitelendirdiği Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gün boyu Türkiye'den öne çıkan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Erdoğan’dan AKP’ye, madenci ailelerine maaş ve nakdi destek için yasal düzenleme talimatı

    C﻿umhurbaşkanı Erdoğan patlamanın ardından Bartın'a gitmişti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Bartın'daki maden kazasında yaşamını yitiren işçilerin  ailelerine  mali destek için parti grubuna “yasal düzenleme” hazırlığı yapılması için talimat verdi.

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  2. Dezenformasyon Yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

    resmi gazete
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    AKP ve MHP’nin “dezenformasyonla mücadele” gerekçesiyle hazırladığı, muhalefetin ve basın meslek örgütlerinin “sansür yasası” olarak nitelendirdiği Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Yeni yasayla “halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse” 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.

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