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Dezenformasyon Yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
AKP ve MHP'nin "dezenformasyonla mücadele" gerekçesiyle hazırladığı, muhalefetin ve basın meslek örgütlerinin "sansür yasası" olarak nitelendirdiği Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gün boyu Türkiye'den öne çıkan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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Erdoğan’dan AKP’ye, madenci ailelerine maaş ve nakdi destek için yasal düzenleme talimatı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Bartın'daki maden kazasında yaşamını yitiren işçilerin ailelerine mali destek için parti grubuna “yasal düzenleme” hazırlığı yapılması için talimat verdi.Daha fazla bilgi
Dezenformasyon Yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
AKP ve MHP’nin “dezenformasyonla mücadele” gerekçesiyle hazırladığı, muhalefetin ve basın meslek örgütlerinin “sansür yasası” olarak nitelendirdiği Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni yasayla “halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse” 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.