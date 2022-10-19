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Bazı bakanlık ve kurumlarda yeni kadrolar açıldı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara yeni kadrolar açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na 935, İçişleri Bakanlığına 177, Milli Savunma Bakanlığına 141, Kültür ve Turizm Bakanlığına 65 yeni kadro açıldı. Karar Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelişmeler günboyu canlı anlatım sayfamızda.
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Bazı bakanlık ve kurumlarda yeni kadrolar açıldı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara yeni kadrolar açıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na 935, İçişleri Bakanlığına 177, Milli Savunma Bakanlığına 141, Kültür ve Turizm Bakanlığına 65 yeni kadro açıldı.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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