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Bazı bakanlık ve kurumlarda yeni kadrolar açıldı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara yeni kadrolar açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na 935, İçişleri Bakanlığına 177, Milli Savunma Bakanlığına 141, Kültür ve Turizm Bakanlığına 65 yeni kadro açıldı. Karar Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelişmeler günboyu canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Bazı bakanlık ve kurumlarda yeni kadrolar açıldı

    Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara yeni kadrolar açıldı.

    Sosyal Güvenlik Kurumu’na 935, İçişleri Bakanlığına 177, Milli Savunma Bakanlığına 141, Kültür ve Turizm Bakanlığına 65 yeni kadro açıldı.

    Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

  2. Post update

    BBC Türkçe'den, Londra'dan günaydın!

    Türkiye'den öne çıkan gelişmeleri günboyu canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.

    Keyifli bir gün geçirmenizi dileriz.

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