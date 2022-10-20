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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Azerbaycan’a giderek Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek. Anadolu Ajansı’na göre Erdoğan Zengilan’da havalimanı açılışına, Cebrayıl’da ise tren istasyonu temel atma törenine katılacak. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’a gidecek

    aliyev ve erdoğan
    Copyright: EPA

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Azerbaycan’a giderek Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.

    Anadolu Ajansı’na göre Erdoğan Zengilan’da havalimanı açılışına, Cebrayıl’da ise tren istasyonu temel atma törenine katılacak.

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