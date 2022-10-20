Canlı Canlı Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Azerbaycan’a giderek Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek. Anadolu Ajansı’na göre Erdoğan Zengilan’da havalimanı açılışına, Cebrayıl’da ise tren istasyonu temel atma törenine katılacak. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.