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Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Siyasi parti liderlerinin aday olmasının doğru olduğu kanaatindeyiz

Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatını imzalayan ve "Altılı Masa"da yer alan partilerden Demokrat Parti'nin genel başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı seçimi için "Siyasi parti liderlerinin aday olmasının doğru olduğu kanaatindeyiz" dedi. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Siyasi parti liderlerinin aday olmasının doğru olduğu kanaatindeyiz

    Uysal
    Copyright: DHA

    Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatını imzalayan ve “Altılı Masa”da yer alan partilerden Demokrat Parti’nin genel başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı seçimi için “Siyasi parti liderlerinin aday olmasının doğru olduğu kanaatindeyiz” dedi.

    DHA'nın haberine göre Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Uysal, “Altılı masanın adayı belli mi? CHP Genel Başkanı adaylığını açıklarsa etnik kökeninden dolayı adaylığı dezavantaj olur mu?" yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi:

    Quote Message: İktidarın kimlik sahalarına, mahallelere hapsetme siyaseti dolayısıyla toplumumuzun kimi kesimlerinde gelişen bu endişeleri anlamakla beraber, bu ortak paydada, adayıyla, kadrosuyla, programıyla ortaya koyduğu paket programla bu süreçten başarıyla çıkacağımız kanaatindeyim.

  2. Günaydın

    BBC Türkçe’den, Londra’dan günaydın.

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