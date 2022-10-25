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Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Siyasi parti liderlerinin aday olmasının doğru olduğu kanaatindeyiz
Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatını imzalayan ve "Altılı Masa"da yer alan partilerden Demokrat Parti'nin genel başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı seçimi için "Siyasi parti liderlerinin aday olmasının doğru olduğu kanaatindeyiz" dedi. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Siyasi parti liderlerinin aday olmasının doğru olduğu kanaatindeyiz
Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatını imzalayan ve “Altılı Masa”da yer alan partilerden Demokrat Parti’nin genel başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı seçimi için “Siyasi parti liderlerinin aday olmasının doğru olduğu kanaatindeyiz” dedi.
DHA'nın haberine göre Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Uysal, “Altılı masanın adayı belli mi? CHP Genel Başkanı adaylığını açıklarsa etnik kökeninden dolayı adaylığı dezavantaj olur mu?" yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi:
Günaydın
BBC Türkçe’den, Londra’dan günaydın.
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