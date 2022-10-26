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Bakan Koca: Kamuya dönecek yaklaşık 6 bin hekim var; 3-4 hafta içinde göreve başlamış olurlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 6 bin doktorun 3-4 hafta içerisinde devlet hastanelerine “döneceğini” söyledi. Twitter’dan bir paylaşım yapan Koca, randevularda yaşanan sorunların da böylelikle “istenilen düzeyde olmasa da” çözüleceğini belirtti. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Bakan Koca: 3-4 hafta içerisinde kamuya dönecek yaklaşık 6 bin hekim var

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 6 bin doktorun 3-4 hafta içerisinde devlet hastanelerine “döneceğini” söyledi.

    Twitter’dan bir paylaşım yapan Koca, randevularda yaşanan sorunların da böylelikle “istenilen düzeyde olmasa da” çözüleceğini belirtti.

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    BBC Türkçe’den, Londra’dan günaydın.

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