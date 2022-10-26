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Bakan Koca: Kamuya dönecek yaklaşık 6 bin hekim var; 3-4 hafta içinde göreve başlamış olurlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 6 bin doktorun 3-4 hafta içerisinde devlet hastanelerine “döneceğini” söyledi. Twitter’dan bir paylaşım yapan Koca, randevularda yaşanan sorunların da böylelikle “istenilen düzeyde olmasa da” çözüleceğini belirtti. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
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Bakan Koca: 3-4 hafta içerisinde kamuya dönecek yaklaşık 6 bin hekim var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 6 bin doktorun 3-4 hafta içerisinde devlet hastanelerine “döneceğini” söyledi.
Twitter’dan bir paylaşım yapan Koca, randevularda yaşanan sorunların da böylelikle “istenilen düzeyde olmasa da” çözüleceğini belirtti.
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BBC Türkçe’den, Londra’dan günaydın.
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