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29 Ekim’de Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ücretsiz olacak. Karar, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın beş binaya daha sıçradı
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 3 katlı metruk bir binada yangın çıktı.
Firuzağa Mahallesi'ndeki yangın kısa süre içerisinde beş binaya daha sıçradı.
DHA'nın aktardığına göre yangında 3 bina kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mali ve Orta Afrika tezkereleri uzatıldı
TBMM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne asker göndermek üzere aldığı karar, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.
Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Birleşmiş Milletler'in (BM) iki ülkede yürüttüğü harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetki, bir yıl daha uzatılmış oldu.
29 Ekim’de Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak
İstanbul, Ankara ve İzmir’de Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ücretsiz olacak.
Karar, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.
Günaydın
BBC Türkçe’den, Londra’dan günaydın.
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