29 Ekim’de Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak

TBMM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne asker göndermek üzere aldığı karar, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.

Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Birleşmiş Milletler'in (BM) iki ülkede yürüttüğü harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetki, bir yıl daha uzatılmış oldu.