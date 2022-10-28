İstanbul
Canlı

Türk-İş: Ekim ayında açlık sınırı 7 bin 425 lira, yoksulluk sınırı ise 24 bin 185 lira

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Ekim ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırının 7 bin 425 lira olduğunu açıkladı. Bu tutar, asgari ücretin bin 925 TL üzerinde. Yoksulluk sınırı ise 24 bin 185 TL olarak açıklandı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Türk-İş: Ekim ayında açlık sınırı 7 bin 425 lira, yoksulluk sınırı ise 24 bin 185 lira

    Simit
    Copyright: Getty Images

    Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Ekim ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırının 7 bin 425 lira olduğunu açıkladı. Bu tutar, asgari ücretin bin 925 TL üzerinde. Yoksulluk sınırı ise 24 bin 185 TL olarak açıklandı.

    Türk-İş tarafından aylık olarak hazırlanan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Ekim ayı raporuna göre mutfak enflasyonu da aylık bazda yüzde 2,48; 12 aylık bazda ise yüzde 134,77 arttı.

  2. Günaydın

    BBC Türkçe’den, Londra’dan herkese günaydın.

    Türkiye’den öne çıkan gelişmeleri gün boyu canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.

    Bizi ayrıca aşağıdaki sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın:

    Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle...

Yukarı dön