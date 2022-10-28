Türk-İş: Ekim ayında açlık sınırı 7 bin 425 lira, yoksulluk sınırı ise 24 bin 185 lira

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Ekim ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırının 7 bin 425 lira olduğunu açıkladı. Bu tutar, asgari ücretin bin 925 TL üzerinde. Yoksulluk sınırı ise 24 bin 185 TL olarak açıklandı.

Türk-İş tarafından aylık olarak hazırlanan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Ekim ayı raporuna göre mutfak enflasyonu da aylık bazda yüzde 2,48; 12 aylık bazda ise yüzde 134,77 arttı.