Canlı Canlı İstanbul’da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkili oldu. Sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken, İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi geçişleri de durduruldu. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.