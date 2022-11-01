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İstanbul’da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkili oldu. Sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken, İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi geçişleri de durduruldu. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. CHP'li Özel: 1 No'lu kararnamemiz hazır, insan kaynağı sorunumuz yok

    Özgür Özel
    Copyright: Getty Images

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 6'lı Masa adayının Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde 1 No'lu kararname taslağının hazır olduğunu söyleyerek, "İnsan kaynağı sorunumuz yok" dedi.

    Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Özel, seçimi kazanmaları halinde Cumhurbaşkanı ile gelen yaklaşık 2 bin bürokratın yine Cumhurbaşkanı ile görevi bırakacak olmasına değindi.

    Özgür Özel, bunun için hazırlıkları yaptıklarını açıkladı:

    Quote Message: 1 No’lu kararname taslağı hazır. Bir sıkıntı olmaz, insan kaynağı sorunumuz yok, fazlamız var.”

  2. İstanbul’da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

    sis
    Copyright: DHA

    İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis nedeniyle bazı vapur ve motor seferleri iptal edildi.

    İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi geçişleri de durduruldu.

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