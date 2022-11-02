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Erdoğan Anayasa değişikliği teklifinin ayrıntılarını açıklayacak, teklif muhalefete de sunulacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lideri olduğu AKP'nin son biçimini verdiği başörtüsüne anayasal güvence ve "ailenin korunması" gerekçesiyle Anayasa'nın 41. Maddesi'nde değişiklik öngören anayasa değişikliği teklifinin ayrıntılarını bugün grup toplantısında açıklayacak. AKP, ilk olarak MHP'nin görüşüne sunduğu anayasa değişikliği teklifi için yarından itibaren muhalefet partileriyle görüşme turu başlatacak. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Oyuncu Rıza Akın 65 yaşında yaşamını yitirdi
Sinema ve tiyatro oyuncusu Rıza Akın geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki oyuncunun, yapılan kontrollerin ardından beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı.
Ameliyata alınan Akın'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.
Oyuncu arkadaşı Menderes Samancılar yaptığı paylaşımda Rıza Akın'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kerr, Süt ve Ben O Değilim gibi filmlerde rol alan Rıza Akın en son 'Sevmedim Deme' filmiyle beyaz perdede yer almıştı.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ekim'de yüzde 15 büyüdü
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre; otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ekim'de yıllık yüzde 14,9 artış gösterdi. İlk 10 ayda ise yüzde 4,7 daraldı.
Otomobil satışları Ekim'de yıllık yüzde 17,1 artışla 47 bin 440, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,5 artışla 17 bin 782 adet olarak gerçekleşti.
Yılın ilk 10 ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık yüzde 4,7 düşüşle 585 bin 752 adet oldu.
İlk 10 ayda otomobil yüzde 6, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 0,4 daraldı.
Erdoğan, Anayasa değişikliği teklifinin ayrıntılarını açıklayacak, teklif muhalefete de sunulacak
Ayşe Sayın
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin son biçimini verdiği başörtüsüne anayasal güvence ve “ailenin korunması” gerekçesiyle anayasanın 41. Maddesi’nde değişiklik öngören anayasa değişikliğinin ayrıntılarını bugün grup toplantısında açıklayacak.
AKP, ilk olarak MHP’nin görüşüne sunduğu anayasa değişikliği teklifi için yarından itibaren muhalefet partileriyle görüşme turu başlatacak.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, başörtüsü serbestisine ilişkin “yasal düzenleme” önerisine anayasa çıkışıyla yanıt veren AKP, hazırladığı anayasa değişikliği teklifine son biçimini verdi. Teklif, önce ittifak ortağı MHP’ye sunuldu.
Başörtüsü konusunda Anayasa’nın “din ve vicdan hürriyeti”ni düzenleyen 24. Maddesi ile aileye ilişkin 41. Maddesinde değişiklik içeren anayasa değişikliği teklifinin ayrıntılarını bugün Erdoğan grup toplantısında açıklayacak.
MHP ile sağlanacak uzlaşma doğrultusunda, AKP yönetimi anayasa değişikliği teklifi konusunda parlamentoda grubu bulunan CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarını ziyaret ederek, destek isteyecek. Muhalefetin görüşünün alınmasından sonra teklifin gelecek hafta TBMM Başkanlığı’na sunulabileceği belirtiliyor.