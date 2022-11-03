Enflasyon TÜİK'e göre yüzde 85,51; ENAG'a göre yüzde 185,34

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, 41 işçinin hayatını kaybettiği Amasra'daki maden ocağındaki patlamaya ilişkin, "Bizim kendi öngörümüz, incelemeler ve eldeki veriler havalandırmadan kaynaklanan bir sorun olmadığı, bir kaza olmadığı şeklinde" dedi.

TBMM Araştırma Komisyonu, dün AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız başkanlığında toplandı. Komisyonda, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz ve bazı TTK yetkilileri Amasra'daki maden ocağında yaşanan kazaya ilişkin soruları yanıtladı.

Kiraz, maden ocağındaki ana aspiratörün 1978'de kurulduğunu ve 11 bin metreküp/dakika kapasitesi olduğunu kaydetti. Mevzuata göre aspiratörün çift yönlü çalışması gerektiğini anlatan Kiraz şöyle konuştu:

'Yeni aspiratör olsaydı da sonuç değişmezdi'

Quote Message: Aspiratörün kapasitesi yetersiz değil ama mevzuat çift yönlü çalışmasını istiyor. Yeni aspiratör için ihale yapıldı ancak süreç pandemiye denk geldi. O dönemde firma malzeme tedarikinde sorun yaşandığını söyledi. Sonra uygun teklifler olmadığı için ihale 3 kere tekrar edilmek zorunda kaldı. 18 Ekim 2021'de yeni sözleme imzalandı. Firma taahhüt süresi içerisinde yurt dışından gelecek malzemeyi temin edemediği gerekçesiyle süre uzatımı istedi. Süre uzatımı verdik. Sonra tekrar süre uzatımı talep edildi. Firma en son eksiklikleri tamamladığını, sahaya getirip montaj yapacağını söyledi ama bu özel durum yaşandı." Aspiratörün kapasitesi yetersiz değil ama mevzuat çift yönlü çalışmasını istiyor. Yeni aspiratör için ihale yapıldı ancak süreç pandemiye denk geldi. O dönemde firma malzeme tedarikinde sorun yaşandığını söyledi. Sonra uygun teklifler olmadığı için ihale 3 kere tekrar edilmek zorunda kaldı. 18 Ekim 2021'de yeni sözleme imzalandı. Firma taahhüt süresi içerisinde yurt dışından gelecek malzemeyi temin edemediği gerekçesiyle süre uzatımı istedi. Süre uzatımı verdik. Sonra tekrar süre uzatımı talep edildi. Firma en son eksiklikleri tamamladığını, sahaya getirip montaj yapacağını söyledi ama bu özel durum yaşandı."