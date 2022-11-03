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Enflasyon TÜİK'e göre yüzde 85,51; ENAG'a göre yüzde 185,34
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ekim ayında enflasyonun (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 7,18; yıllık bazda ise yüzde 185,34 arttığını bildirdi. TÜİK verilerine göre ise TÜFE Ekim ayında yüzde 3,54 arttı, yıllık bazda yüzde 85,51'e yükseldi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 85,51 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon, yıllık olarak yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.
TÜİK'e göre TÜFE Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,26 olarak gerçekleşti.
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 185'i aştı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ekim ayında enflasyonun (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 7,18, yıllık bazda ise yüzde 185,34 arttığını bildirdi.
ENAG'a göre yılbaşından itibaren enflasyondaki 10 aylık (Ocak-Ekim) artış yüzde 115,82 olarak gerçekleşti.
Ana harcama grupları arasında aylık bazda en yüksek artış yüzde 21,5 ile giyim ve ayakkabı grubunda yaşandı.
Bu oran lokanta ve otellerde yüzde 11,5, çeşitli mal ve hizmetlerde ise yüzde 8,85 oldu.
En düşük artış ise aylık bazda fiyatların yüzde 1,92 düştüğü konut grubunda yaşandı.
Bu oran sağlık grubunda ise yüzde 0,05 oldu.
ENAG nasıl çalışıyor, sonuçları TÜİK'ten niye farklı?
TTK: Amasra'daki maden kazasının havalandırmadan kaynaklanmadığını öngörüyoruz
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, 41 işçinin hayatını kaybettiği Amasra'daki maden ocağındaki patlamaya ilişkin, "Bizim kendi öngörümüz, incelemeler ve eldeki veriler havalandırmadan kaynaklanan bir sorun olmadığı, bir kaza olmadığı şeklinde" dedi.
TBMM Araştırma Komisyonu, dün AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız başkanlığında toplandı. Komisyonda, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz ve bazı TTK yetkilileri Amasra'daki maden ocağında yaşanan kazaya ilişkin soruları yanıtladı.
Kiraz, maden ocağındaki ana aspiratörün 1978'de kurulduğunu ve 11 bin metreküp/dakika kapasitesi olduğunu kaydetti. Mevzuata göre aspiratörün çift yönlü çalışması gerektiğini anlatan Kiraz şöyle konuştu:
'Yeni aspiratör olsaydı da sonuç değişmezdi'