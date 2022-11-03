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Enflasyon TÜİK'e göre yüzde 85,51; ENAG'a göre yüzde 185,34

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ekim ayında enflasyonun (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 7,18; yıllık bazda ise yüzde 185,34 arttığını bildirdi. TÜİK verilerine göre ise TÜFE Ekim ayında yüzde 3,54 arttı, yıllık bazda yüzde 85,51'e yükseldi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 85,51 oldu

    Pazar
    Copyright: Getty Images

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon, yıllık olarak yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

    TÜİK'e göre TÜFE Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,26 olarak gerçekleşti.

  2. ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 185'i aştı

    Getty Images
    Copyright: Getty Images

    Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ekim ayında enflasyonun (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 7,18, yıllık bazda ise yüzde 185,34 arttığını bildirdi.

    ENAG'a göre yılbaşından itibaren enflasyondaki 10 aylık (Ocak-Ekim) artış yüzde 115,82 olarak gerçekleşti.

    Ana harcama grupları arasında aylık bazda en yüksek artış yüzde 21,5 ile giyim ve ayakkabı grubunda yaşandı.

    Bu oran lokanta ve otellerde yüzde 11,5, çeşitli mal ve hizmetlerde ise yüzde 8,85 oldu.

    En düşük artış ise aylık bazda fiyatların yüzde 1,92 düştüğü konut grubunda yaşandı.

    Bu oran sağlık grubunda ise yüzde 0,05 oldu.

    ENAG nasıl çalışıyor, sonuçları TÜİK'ten niye farklı?

  3. TTK: Amasra'daki maden kazasının havalandırmadan kaynaklanmadığını öngörüyoruz

    Amasra
    Copyright: Getty Images

    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, 41 işçinin hayatını kaybettiği Amasra'daki maden ocağındaki patlamaya ilişkin, "Bizim kendi öngörümüz, incelemeler ve eldeki veriler havalandırmadan kaynaklanan bir sorun olmadığı, bir kaza olmadığı şeklinde" dedi.

    TBMM Araştırma Komisyonu, dün AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız başkanlığında toplandı. Komisyonda, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz ve bazı TTK yetkilileri Amasra'daki maden ocağında yaşanan kazaya ilişkin soruları yanıtladı.

    Kiraz, maden ocağındaki ana aspiratörün 1978'de kurulduğunu ve 11 bin metreküp/dakika kapasitesi olduğunu kaydetti. Mevzuata göre aspiratörün çift yönlü çalışması gerektiğini anlatan Kiraz şöyle konuştu:

    'Yeni aspiratör olsaydı da sonuç değişmezdi'

    Quote Message: Aspiratörün kapasitesi yetersiz değil ama mevzuat çift yönlü çalışmasını istiyor. Yeni aspiratör için ihale yapıldı ancak süreç pandemiye denk geldi. O dönemde firma malzeme tedarikinde sorun yaşandığını söyledi. Sonra uygun teklifler olmadığı için ihale 3 kere tekrar edilmek zorunda kaldı. 18 Ekim 2021'de yeni sözleme imzalandı. Firma taahhüt süresi içerisinde yurt dışından gelecek malzemeyi temin edemediği gerekçesiyle süre uzatımı istedi. Süre uzatımı verdik. Sonra tekrar süre uzatımı talep edildi. Firma en son eksiklikleri tamamladığını, sahaya getirip montaj yapacağını söyledi ama bu özel durum yaşandı."
    Quote Message: Bizim kendi öngörümüz, incelemeler ve eldeki veriler, havalandırmadan kaynaklanan bir kaza olmadığı şeklinde. Mevzuat, acil bir durumda ve ihtiyaç halinde emiş yerine itiş yapabilen bir aspiratör olmasını öngörüyor. Ancak böyle bir aspiratör olsaydı bile kazaya etkisi olmazdı."
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