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İzmir Buca'da 4,9 büyüklüğünde deprem

AFAD, İzmir Buca'da saat 03:29'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok" açıklamasını yaptı. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda...

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Canlı anlatım

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  1. AFAD: 13 artçı sarsıntı meydana geldi

    AFAD, "İzmir ilimizin Buca ilçesindeki 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla en büyüğü 2.4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamalarını önemle istirham ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

  2. Bakan Soylu: Şimdiye kadar herhangi bir can kaybına ulaşılmadı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki depremde şimdiye kadar herhangi bir can kaybına ulaşılmadığını, 2 kişinin panikle atlama sonucu yaralandığını açıkladı.

  3. İzmir Buca'da 4,9 büyüklüğünde deprem

    Konak'ta bir cami minaresi depremde zarar gördü.
    Copyright: DHA
    Image caption: Konak'ta bir cami minaresi depremde zarar gördü.

    AFAD, İzmir Buca'da saat 03:29'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger "Konak’ta bir cami minaresinde hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır" dedi.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok" açıklamasını yaptı.

    Quote Message: İlk tespitlerimize göre metro, tramvay ve izban tesislerinde bir hasar yok. Detaylı tarama sürüyor." from Tunç Soyer
    Tunç Soyer
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