İzmir Buca'da 4,9 büyüklüğünde deprem

DHA Copyright: DHA Konak'ta bir cami minaresi depremde zarar gördü. Image caption: Konak'ta bir cami minaresi depremde zarar gördü.

AFAD, İzmir Buca'da saat 03:29'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger "Konak’ta bir cami minaresinde hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok" açıklamasını yaptı.