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İzmir Buca'da 4,9 büyüklüğünde deprem
AFAD, İzmir Buca'da saat 03:29'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok" açıklamasını yaptı. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda...
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AFAD: 13 artçı sarsıntı meydana geldi
AFAD, "İzmir ilimizin Buca ilçesindeki 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla en büyüğü 2.4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamalarını önemle istirham ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Bakan Soylu: Şimdiye kadar herhangi bir can kaybına ulaşılmadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki depremde şimdiye kadar herhangi bir can kaybına ulaşılmadığını, 2 kişinin panikle atlama sonucu yaralandığını açıkladı.
İzmir Buca'da 4,9 büyüklüğünde deprem
AFAD, İzmir Buca'da saat 03:29'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger "Konak’ta bir cami minaresinde hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok" açıklamasını yaptı.