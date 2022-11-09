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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın görev ve yetkilerinin belirlendiği Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın görev ve yetkilerinin belirlendiği Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkanlığın başkanı ve 11 kişiden oluşacak Danışma Kurulu, Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek.
Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na 53 kişilik bir kadro ayrıldı.
Başkanlığın görev ve yetkileri arasında şunlar öne çıkıyor: