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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın görev ve yetkilerinin belirlendiği Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu

    Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın görev ve yetkilerinin belirlendiği Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Başkanlığın başkanı ve 11 kişiden oluşacak Danışma Kurulu, Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek.

    Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na 53 kişilik bir kadro ayrıldı.

    Başkanlığın görev ve yetkileri arasında şunlar öne çıkıyor:

    • Cemevlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,
    • Cemevlerindeki hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini koordine etmek,
    • Cemevlerinin başkanlıkça belirlenen hizmetlerinin gördürülmesi için yerel yönetimlere veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ödenek aktarımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
    • Alevi- Bektaşilikle ilgili akademik faaliyetleri desteklemek amacıyla üniversiteler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, eğitim ve kültür faaliyetlerini yürütmek ve desteklemek, Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
    Cemevi
    Copyright: Getty Images
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