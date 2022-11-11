İçişleri Bakanı Soylu İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Kızılca, İmamoğlu'nun, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava öncesi yazılı açıklama yaptı. Kızılca, Bakan Soylu’nun “hukuka aykırı stratejinin sonucunda davayla ilişkilendirilmeye çalışıldığını” savundu.

Kızılca, açıklamasında, "Bu dava açıldıktan sonra yargılamayı ve mahkemeyi etkilemeye yönelik hukuka aykırı bir strateji uygulamaya konulmuş, adliye içinde ve dışında kalabalık toplama, duruşma salonunda mahkemeyi etkilemeye yönelik provokatif davranışlarda bulunma, çarpıtma bilgilerle yazılar yazdırma, dezenformasyon içerikli haberler yaptırma, gelinen aşamada bilboardlara gerçeğe aykırı bilgi, hakaret ve iftira içerikli afişlerin asılması gibi hukuksuz yöntemlere başvurulmuştur” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yargılamayı etkilemeye yönelik bilboardlara asılan afişlerde davayla ilgisi olmayan bilgiler çarpıtılarak, dezenformasyon yapılarak dava dışı müvekkilimin bu davayla ilişkilendirmeye çalışılması yine bu hukuka aykırı stratejinin sonucunda olmuştur."

Uğur Kızılca, İmamoğlu'nun, dava öncesi soruşturma kapsamında, 30 Haziran 2020 tarihli yazılı savunmasında, "YSK ve üyeleri yahut başka bir somut kişi hedeflenmemiştir” dediğini yazdı.

Kızılca’ya göre İmamoğlu hakkında açılan dava sonrası yaptığı savunmasında ise, “taktik olarak” soruşturma aşamasında vermiş olduğu savunmadan farklı bir şekilde bu kez İçişleri Bakanı Soylu’yu kastettiğini belirtti.

Kızılca’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret suçundan kurtulmak ve/veya daha az ceza almak amacıyla savunma taktiği olarak soruşturma aşamasında vermiş olduğu savunmadan farklı olarak bu kez İçişleri Bakanı olan müvekkilimi kastettiğini beyan etmiş ve duruşma sırasında müvekkilimin kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu hakkında tarafımızdan suç duyurusunda bulunulmuş olup, soruşturma halen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam etmektedir. Özetle Ekrem İmamoğlu hakkındaki şikayetimiz yargılandığı davanın duruşmasında müvekkilime hakaret etmesine ilişkindir.”