6'lı masa bugün DEVA Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geliyor

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6'lı masayı oluşturan partilerin liderleri bugün DEVA Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Bugün 6 partinin Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) masaya katılıp katılmamasıyla ilgili karar vermesi bekleniyor.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatını imzalayan muhalefet partisi liderlerinin oluşturduğu “6’lı Masa"ya katılmak istediklerini açıklamıştı.

BTP; geçmişi, örgütsel yapısı ve savunduğu politikalar açısından kendine has bir sağ parti.

Partinin en önemli özelliklerinden biri ise köklerinin dini bir oluşuma dayanması.

BTP: Altılı Masa’ya girmesi tartışılan, kökleri dini oluşuma dayanan parti