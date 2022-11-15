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Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasındaki G20 zirvesi kapsamında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
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Erdoğan, G20 zirvesi kapsamında Suudi Prens Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’nın Bali adasındaki G20 zirvesi kapsamında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
Zirvenin yapıldığı Apurva Kempinski'de iki lider, basına kapalı bir araya geldi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Türkiye-Suudi Arabistan ticari ilişkilerinde beklenen ivme yakalanabilecek mi?