Erdoğan’dan Polonya açıklaması: 'Rusya'nın açıklamasına saygı duymak durumundayım'

Reuters Copyright: Reuters

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’da yapılan G20 zirvesi kapsamında bir basın toplantısı düzenledi.

Polonya'ya düşen füze ile ilgili bir soruya Erdoğan, “Rusya'nın yaptığı açıklamaya saygı duymak durumundayım. Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yoktur' demesi bizim için önemli” şeklinde yanıt verdi.

Polonya, Salı günü iki füzenin Ukrayna sınırındaki topraklarına düşerek, iki kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı. Olayın, Rusya’nın Salı günü Ukrayna’ya düzenlediği yoğun roket saldırıları sırasında meydana gelmesi gözleri Moskova’ya çevirmiş, füzenin Rusya’dan atılmış olabileceği iddiası gündeme gelmişti.

R﻿usya Savunma Bakanlığı, bu iddiaları reddetti, bunun bölgedeki gerginliği artırmak isteyen Batı ülkeleri tarafından ortaya atıldığını, Rusya'nın Polonya-Ukrayna sınırı yakınlarında hiçbir bölgeyi hedef almadığını savundu.

Erdoğan’a Türkiye’nin, Polonya toplantısına davet edilmemesi soruldu

ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya’da bazı G7 ve NATO ülkelerinin liderleriyle Polonya konulu acil toplantı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a basın toplantısında Türkiye’nin neden toplantıya davet edilmediği ve bunun NATO’da bir bölünmüşlüğe işaret edip etmediği soruldu.

Erdoğan, “Bizi arama imkanı o esnada olmamış olabilir. Çok da önemli değil. Bizi önemli olan işlere davet ediyorlar. Önemsiz işlere gitmemiz çok da gerek değil” yanıtını verdi.