İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınanlardan 49'u adliyeye sevk edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 39 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu uyarıya göre Perşembe günü rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, “ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” dedi.

İBB'den İstanbul için uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de, İstanbul'da perşembe günü öğle saatlerinden itibaren fırtına ve beraberinde sağanak yağış geçişleri beklendiğini açıklayarak, İstanbulluları hava ve deniz ulaşımında oluşabilecek aksaklıklar ile devrilme, uçma, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı uyardı.