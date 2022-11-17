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İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınanlardan 49'u adliyeye sevk edildi
Aralarında Ahlam Albashir'in de bulunduğu 49 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Saldırıya ilişkin olarak gözaltına alınan 2 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İstiklal Caddesi saldırısının 49 şüphelisi adliyeye sevk edildi, 2 şüpheli serbest bırakıldı
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 49 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Bu kişiler arasında saldırının şüphelisi Suriye uyruklu Ahlam Albashir de vardı.
Şüpheliler önce zırhlı araçla sağlık kontrolüne götürüldü ve ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na transfer edildi.
Şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alınmasına başlanması bekleniyor.
Gözaltına alınan 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Saldırının gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen ve Suriye Azez'de gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen "Hüsam" kod adlı şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Meteoroloji, 39 il için sarı kodlu uyarı yayımladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 39 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu uyarıya göre Perşembe günü rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, “ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” dedi.
İBB'den İstanbul için uyarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de, İstanbul'da perşembe günü öğle saatlerinden itibaren fırtına ve beraberinde sağanak yağış geçişleri beklendiğini açıklayarak, İstanbulluları hava ve deniz ulaşımında oluşabilecek aksaklıklar ile devrilme, uçma, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı uyardı.