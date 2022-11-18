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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili olarak 17 kişi tutuklandı
Tutuklananlar arasında, sorgusunda bombayı yerleştirdiğini itiraf ettiği bildirilen Ahlam Albashır da bulunuyor. Şüphelilerden 3'ü haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. 29 şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi. 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı Pazar günkü saldırı sonrası 51 kişi gözaltına alınmıştı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
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Ticaret Bakanlığı’ndan 9 milyon TL’lik stokçuluk ve fahiş fiyat cezaları
Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı gerekçesiyle 21 işletmeye 9 milyon 403 bin TL idari para cezası uyguladı.
DHA’nın haberine göre bakanlık bu cezaları “yumurta, süt, makarna, yoğurt gibi gıda ürünleri ile deterjan, sabun gibi temizlik maddeleri ve benzeri ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla ulusal ve yerel düzeyde faaliyet gösteren zincir marketler ile diğer işletmelere yönelik denetimlerin” ardından kesti.
Böylece pandemiden bu yana kesilen stokçuluk ve fahiş fiyat cezalarının miktarı 56 milyon TL’ye ulaştı.
Süleyman Soylu: Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellendi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de bu yıl 18 canlı bomba eyleminin engellendiğini söyledi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın 2023 bütçesi görüşmelerine katılan Soylu, “29 Ekim 2023 itibarıyla dağlarda bir tane terörist kalmayacaktır” dedi.
BIST’e iki yeni endeks geliyor: Sürdürülebilirlik 25 ve Katılım Temettü
Borsa İstanbul, 21 Kasım'dan itibaren hesaplanmaya başlanacak iki yeni endeks duyurdu: Sürdürülebilirlik 25 ve Katılım Temettü.
BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nin sürdürülebilirlik performansı yüksek şirketler arasından büyük ve likit olanların seçilerek oluşturulduğu duyuruldu.
BIST Katılım Temettü Endeksi'nin ise BIST Katılım Tüm ve BIST Temettü endekslerinin seçim kriterlerini sağlayan şirketlerin paylarından oluştuğu bildirildi.
Demirtaş: AKP’nin Kürt oyları olmadan başarılı olamayacağını herkes biliyor
HDP lideri Selahattin Demirtaş, “AKP’nin Kürt oyları olmadan seçimde başarılı olamayacağını herkes biliyor. Bu nedenle bazı hamleler yapması normal. Asıl anormal olan, hiçbir hamle yapmaya cesareti olmayanların tutumudur” dedi.
Halk TV’den İsmail Saymaz’ın, son dönemde Aysel Tuğluk’un bırakılması, Kobani davasında tahliye ve AKP’nin HDP’yi ziyaretinin ardından kendisinin de hasta babasını görmesine izin verilmesine dair sorusunu yanıtlayan Demirtaş “Herhalde babam, kalp krizini özellikle bu döneme denk getirmedi. Dolayısıyla bu saydıklarınız arasında benim durumum biraz tesadüf oldu” dedi ve ekledi:
“Bunca yaşananlar hafızalarda henüz canlıyken, haksızlıklar ve hukuksuzluklar artarak devam ederken beni değil jetle Diyarbakır’a, mekikle Mars’a da götürseler durum değişmez.”
Babasının kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından görüş için başvuru yaptığını ve buna izin verildiğini belirten Demirtaş, yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Cezaevi Müdürlüğüne bizzat ben dilekçeyle başvuru yaptım. Babamın sağlık durumunu ve hayati tehlike taşıdığını gösteren sağlık kurulu raporunu da ekledim. Ancak izin verilip verilmeyeceğinden emin değildim.
“Geçen yıl da iki defa annem için benzer başvuruyu yapmıştım, ekinde sağlık kurulu raporu olmadığı gerekçesiyle talebim reddedilmişti. Annemin hayati tehlikesi olmasına rağmen doktorlar rapor vermeye bile çekiniyorlardı açıkçası.
“Ziyaretim toplam 45 dakika sürdü. Babamla 30 dakika görüştüm. Onun için de benim için de moral oldu. Kalbindeki dört damar tıkanmış, ameliyat öneriliyor. 15 dakika kadar da doktorlar babamın sağlık durumu hakkında beni bilgilendirdiler.
“İzin verilmeyebilirdi de tabii. Bunun da sadece Cumhurbaşkanı’nın onayıyla yapılabileceğini bilecek kadar deneyimliyim.”
İstanbul’da bazı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
İstanbul’da bazı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu hatlar şöyle:
Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Adalar-Beşiktaş.
ABD Kongresi'ndeki yeni tablo Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl etkileyecek?
8 Kasım’da yapılan Kongre seçimlerinde, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerin eline geçti, Demokratlar Senato’da kontrolü kaybetmedi. Ankara’da yapılan değerlendirmeler, seçim sonrası oluşacak Kongre’nin F-16 satışı ve Türk-Amerikan ilişkilerinin gidişatı açısından büyük bir farklılık yaratmayacağına işaret ediyor. Washington’da var olan Türk hükümetine ilişkin olumsuz kanaatin de değişmesi beklenmiyor. Türkiye karşıtı görüşleriyle bilinen Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi yerine Cumhuriyetçi bir adayın seçilecek olması olumlu bir gelişme olarak görülüyor.Daha fazla bilgi
İstiklal Caddesi saldırısının ardından 17 kişi tutuklandı
Beyoğlu’ndaki bombalı saldırının ardından adliyeye sevk edilen 17 kişi tutuklandı.
6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı Pazar günkü saldırı sonrası 51 kişi gözaltına alınmıştı.
Tutuklananlar arasında Ahlam Albashır da var.
Şüphelilerden üçü ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Tutuklular ise eski adı Silivri Cezaevi olan Marmara Cezaevi'ne götürüldü.
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Türkiye, çok sayıda Afganı koruma taleplerini incelemeden rutin bir şekilde sınırlarından geri itiyor ya da Afganistan'a sınır dışı ediyor
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) bugün yayımladığı raporunda, “Türkiye, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak haklı bir uluslararası takdir ve destek kazanmış olsa da, çok sayıda Afganı uluslararası koruma taleplerini kısmen ya da hiç incelemeden rutin bir şekilde sınırlarından geri itiyor ya da Afganistan'a sınır dışı ediyor” dedi.
“Kimse Bana Afganistan’dan Neden Ayrıldığımı Sormadı” isimli raporda, “Türk makamları yeni gelen Afganların uluslararası veya iç hukuk kapsamında yasal koruma talebinde bulunmalarına veya statülerinin değerlendirilmesine yönelik prosedürlere erişmelerine engel oluyor. Bu engelleme özellikle de yanlarında kadın aile üyeleri olmaksızın seyahat eden erkekler için söz konusu” ifadeleri yer aldı.
Rapor şöyle devam ediyor:
“İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün bu rapor için görüştüğü Afganların birçoğu İran sınırından Türkiye’ye geçmek için birden fazla girişimde bulunmuş ancak Türkiyeli yetkililer tarafından en az bir, bazen birden fazla defa geri itilmişler; genellikle resmi kayıt işlemleri ya hiç yapılmamış ya da kısmen yapılmış ve bu kişilerin sığınma talebinde bulunmalarına fırsat verilmemiş."
Raporda, geri itmelerin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki toplu sınır dışı etme yasağı, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ndeki adil yargılanma hakkı ve mültecilerin hayatlarının veya özgürlüklerinin tehdit altında olacağı yerlere geri gönderilmelerini yasaklayan 1951 Mülteci Sözleşmesi kapsamındaki geri göndermeme ilkesi de dahil olmak üzere “birçok insan hakları normunu ihlal ettiği” belirtildi. Geri göndermenin “Türkiye hukuku uyarınca da yasaklanmış bir uygulama” olduğu belirtildi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü görüştüğü tüm "bekar" erkekler ve erkek çocukların, İran sınırında Türk yetkililerin kendilerini veya beraberlerindeki diğer kişileri “darp ettiğini veya kötü muamelede bulunduklarını” söylediklerini aktardı. Rapora göre bu kişiler, bu durumu ya kendileri yaşadı ya da buna tanık oldu.
Örgüt, “Bunların birçoğu da Türkiye'nin İran sınırına yaklaştıklarında ya da bu sınırı geçmeye çalıştıkları sırada Türkiyeli sınır yetkilileri tarafından kendilerine ateş açıldığını bildirdi” dedi.