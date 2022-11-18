İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili olarak 17 kişi tutuklandı

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HDP lideri Selahattin Demirtaş, “AKP’nin Kürt oyları olmadan seçimde başarılı olamayacağını herkes biliyor. Bu nedenle bazı hamleler yapması normal. Asıl anormal olan, hiçbir hamle yapmaya cesareti olmayanların tutumudur” dedi.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın, son dönemde Aysel Tuğluk’un bırakılması, Kobani davasında tahliye ve AKP’nin HDP’yi ziyaretinin ardından kendisinin de hasta babasını görmesine izin verilmesine dair sorusunu yanıtlayan Demirtaş “Herhalde babam, kalp krizini özellikle bu döneme denk getirmedi. Dolayısıyla bu saydıklarınız arasında benim durumum biraz tesadüf oldu” dedi ve ekledi:

“Bunca yaşananlar hafızalarda henüz canlıyken, haksızlıklar ve hukuksuzluklar artarak devam ederken beni değil jetle Diyarbakır’a, mekikle Mars’a da götürseler durum değişmez.”

Babasının kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından görüş için başvuru yaptığını ve buna izin verildiğini belirten Demirtaş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Cezaevi Müdürlüğüne bizzat ben dilekçeyle başvuru yaptım. Babamın sağlık durumunu ve hayati tehlike taşıdığını gösteren sağlık kurulu raporunu da ekledim. Ancak izin verilip verilmeyeceğinden emin değildim.

“Geçen yıl da iki defa annem için benzer başvuruyu yapmıştım, ekinde sağlık kurulu raporu olmadığı gerekçesiyle talebim reddedilmişti. Annemin hayati tehlikesi olmasına rağmen doktorlar rapor vermeye bile çekiniyorlardı açıkçası.

“Ziyaretim toplam 45 dakika sürdü. Babamla 30 dakika görüştüm. Onun için de benim için de moral oldu. Kalbindeki dört damar tıkanmış, ameliyat öneriliyor. 15 dakika kadar da doktorlar babamın sağlık durumu hakkında beni bilgilendirdiler.

“İzin verilmeyebilirdi de tabii. Bunun da sadece Cumhurbaşkanı’nın onayıyla yapılabileceğini bilecek kadar deneyimliyim.”